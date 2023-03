Melissa destruye a Ethel como actriz

No se aguantó más y rajó de la participación de Ethel Pozo en “Maricucha 2”. Melissa Paredes quiso ser sincera con su opinión sobre la actuación de la hija de Gisela y aunque señaló que no quería hablar mal, terminó señalando que no tenía talento.

EX CHICA REALITY CONSIDERA QUE LA HIJA DE GISELA NO TIENE TALENTO

En declaraciones para “Amor y fuego”, Melissa dio a conocer que no le gustó la participación de su ex compañera en la serie. “No quiero hablar mal”, “Cuando no hay talento, no hay. No, yo tampoco la había visto (en cine y teatro), me parece algo lindo que le den la oportunidad y todo”, comentó a la salida de su despedida.

Ese sentido aseguró que no se siente superior a Ethel, pues reconoce que también le falta aprender mucho, pero considera que a ella si le sale natural.

“Tampoco es que yo sea la gran actriz, a mi me sale natural, he tenido bastante suerte y creo que a muchas personas les gusta mi forma de actuar en la actuación, es un don, pero no todos nacemos para lo mismo, quizás, ¿no?”, agregó.

Recordemos que Melissa fue retirada del programa que conducía con Ethel Pozo por su ampay con Anthony Aranda, mientras que su salida de “Prendete” se debería a la denuncia que le hizo a Lady Guillen.