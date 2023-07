Dr. Fong le “rompió” las costillas a Melissa Paredes

Hace unos días anunciamos que Melissa Paredes se había sometido a una operación, ahora se ha dado a conocer quien la operó y que fue lo que se hizo. En su afán de buscar una cintura más pequeña, la actriz se habría roto dos costillas en manos del Doctor Fong, acusado hace unas semanas por Maricielo Effio de mala praxis.

ACTRIZ SE HIZO UNA LUXACION DE COSTILLAS, PARA UNA CINTURA MÁS PEQUEÑA, PESE A DENUNCIA DE MARICIELO

En un video publicado en las redes sociales del doctor, se puede escuchar Melissa hablar del procedimiento luxación cartílago costal.

“Casi ni sentí dolor después del proceso que es ambulatorio y sin corte, no es lipo. Se llama luxación cartílago costal (…) Yo soy flaca, pero siento que me falta cintura”, dijo la integrante del elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’ en un video donde promociona muy sonriente al Dr.Fong.

El programa “América hoy” explicó lo que haría este procedimiento. La doctora Roma Coletti señaló que con este procedimiento se busca reducir los centímetros de la cintura.

“La luxación cartílago costal es luxar la costilla 11 y 12 que son las flotantes, son las que te dan la proporción o la medida de la cintura”. Asimismo, indicó que esta operación se hace de dos formas, “a ciegas, sin incisión, solamente con presión; sin embargo se ha relacionado a complicaciones en la región abdominal, perforaciones abdominales”.

Para la especialista, a Melissa no se le nota mucho el cambio, ya que tendría una marcación abdominal.

Al respecto, la conductora Janet Barboza se mostró sumamente indignada y señaló que espera que este tipo de procedimientos no se pongan de moda, ya que son riesgosos para la salud.

“Me parece terrible, porque las costillas de nuestro esqueleto están ahí porque tienen una función. Entonces, no pongamos de moda estas operaciones tan riesgosas que atentan contra la salud. Ahora nos salen con que luxar las costillas, ¿es un procedimiento estético? Para mí está pésimo lo que ha hecho el doctor con Melissa”, expresó tajantemente la popular “Rulitos”.

Por su parte, Melissa Paredes desmintió haber quitado las costillas: “No me he quitado las costillas, el cartílago te lo empujan. No me he hecho nada grave”, dijo para “Mande quien mande”.