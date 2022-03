Dua Lipa habría plagiado ‘Don diablo’

Cuando la cantante Dua Lipa publicó “Levitating” hace dos años, como adelanto de su segundo álbum, Future Nostalgia (2020), no se imaginaría las molestias que me iba a ocasionar, tampoco el éxito global en el que se acabó convirtiéndo. Ahora la canción ha recibido en menos de una semana dos acusaciones de plagio de tres canciones distintas, una de ellas Don diablo, de Miguel Bosé, donde el español figura como uno de los compositores.

La primera banda que apuntó a Dua Lipa fue Artikal Sound System, un grupo californiano de reggae. En su demanda, aseguraba que la artista británica de origen albanokosovar no podría haber compuesto “Levitating” sin haberse inspirado en fragmentos de “Live Your Life”, canción publicada tres años antes. En cuanto a la armonía, ambas canciones comparten el grueso de la misma rueda de acordes (Si menor con séptima, Fa sostenido menor con séptima y Mi menor con séptima), una progresión común en el pop, aunque con una pequeña variación al final que las distingue entre sí.

En el video oficial de “Live Your Life”, subido a YouTube por la discográfica Nusouto Records, hasta el propio sello ironiza con la situación, con un ácido comentario: “Dua lipa nothing hears that sound here!” (¡Dua Lipa no escuches esto!), acompañado de otra canción del sello. El pleito, registrado en el Tribunal Federal de Los Ángeles, exige a la artista y a la discográfica Warner Music los beneficios que hayan obtenido con la canción, más una indemnización por los daños ocasionados. Aunque de acuerdo con los datos que refleja la herramienta Google Trends, la banda californiana nunca había gozado de tanta popularidad.

Esta semana ha sido el turno de los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer, artífices de “Wiggle and a Giggle All Night” (1979), interpretada por Cory Daye, y “Don Diablo” (1980), interpretada por Miguel Bosé, quien también figura como uno de los compositores. En su demanda, presentada el 4 de marzo en el Tribunal Federal de Manhattan, Brown y Linzer denuncian que Dua Lipa plagió “la melodía inicial” del tema. Los demandantes esgrimen que esa parte “es la parte más escuchada y reconocible y juega un papel fundamental en la popularidad de la canción”. Lo argumentan en que “los creadores de vídeos suelen acortar los ya de por sí breves fragmentos de sonido en TikTok, y la melodía característica suele abarcar el 50% o más de estos vídeos virales

Los abogados de Brown y Linzer defienden que la artista, al buscar inspiración en sonidos antiguos para su álbum, “copió la creación de los demandantes sin atribución”, y, en un juego de palabras, sostienen que “han hecho levitar la propiedad intelectual de los demandantes”. La llevan ante la justicia, por tanto, “para que no pueda escabullirse de su infracción intencionada”. En este segundo pleito, entre los citados como acusados también se encuentra el rapero DaBaby, además de Dua Lipa y la discográfica.

La creación de ‘Levitating’

No es ningún secreto que Dua Lipa se inspiró en sonidos retro y en la música disco, combinada con elementos actuales, para elaborar su álbum “Future Nostalgia”, de cuya mezcla sale el título. La artista lo ha admitido en varias entrevistas desde un principio —de ahí que la acusen de haber cometido una “infracción intencionada”—. Cuando empezó su elaboración en 2018, la artista buscaba rellenar un hueco que echaba en falta en la radio, según ella misma contó en una entrevista con People, además de experimentar con música distinta a la que había realizado hasta el momento, busca agregar algo de su esencia.

Y todo salió sobre ruedas. Future Nostalgia se convirtió en uno de los discos más escuchados del año, ganó el Grammy a mejor álbum pop y Dua Lipa pasó a ser la artista femenina más escuchada del mundo en Spotify, y la cuarta en términos generales —por detrás de The Weeknd, quien en la actualidad es el primero, seguido de Ed Sheeran y Justin Bieber—. El éxito arrollador de Levitating hizo que Dua Lipa grabara una versión con DaBaby, uno de los raperos más populares en Estados Unidos. De hecho, esta se acabaría convirtiendo en la versión más escuchada de la canción, por encima de su interpretación original en solitario.

Pero solo unos meses después, DaBaby, en mitad de un concierto del festival Rolling Loud, el 25 de julio de 2021 en Miami, haría unas declaraciones machistas y homófobas que avergonzarían a Dua Lipa y que llevarían a sus seguidores a pedirle que eliminara su colaboración con él. En un intento por animar a su público allí presente, el rapero dijo al micrófono: “A los que se han presentado hoy aquí sin sida u otras de esas enfermedades de transmisión sexual que hacen que te mueras en dos o tres semanas, poned vuestro teléfono en alto con la linterna encendida”. Además también pidió encender la luz del móvil “a las chicas que el *** les huele a agua” y “a los chicos que no chupan ***** en los aparcamientos”.

Dua Lipa, al igual que otros muchos cantantes, pronto salieron a disculparse por el episodio.