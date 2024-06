Eddy Herrera: ‘El Amo y señor del merengue’ regresa a Perú para brindar concierto

Celebra 35 años en la música el sábado 07 de setiembre en el Círculo Militar de Jesús María

Cantará junto a Hnos Yaipén, Los Méndez, La Primerísima, Brunela Torpoco entre otros.

Eddy Herrera, el ‘Amo y señor del merengue’ y que brilla con luz propia gracias al hit ‘Amor vuelve’, está de vuelta en nuestro país para ofrecer un show completo, junto a toda su orquesta, el sábado 07 de setiembre en el Círculo Militar de Jesús María, junto a grandes artistas nacionales. Las entradas estarán a la venta en Teleticket desde este martes a las 10.00 am con un 20% de descuento con cualquier medio de pago.

Su carrera habla por sí sola. Considerado por la crítica como el artista del género más exitoso de América Latina, llega para celebrar por todo lo alto sus 35 años de incansable carrera. Eddy Herrera sentencia que Perú es parte de su vida, su historia musical y le debe mucho tras batallar muchos años en la música.

Leer también [Don Omar revela que padece cáncer: «Hoy sí, pero mañana no lo tendré»]

“Hoy Eddy Herrera les debe un agradecimiento inmenso a los fans por todo lo que me dan. Perú siempre me ha dado su amor, cariño y me siento feliz y honrado de celebrar 35 años”, afirmó el dominicano.

Su éxito ‘Amor vuelve’, es el tema de todas en todas las radios. La canción grabada con Grupo 5 en un especial cuenta con más de 85 millones de reproducciones en YouTube, sin contar las reproducciones en plataformas como Spotify, Apple Músic, entre muchas otras.

SHOW CON GRANDES INVITADOS

Tropimusic, la empresa que hace posible los 35 años de Eddy Herrera en nuestro país prepara un concierto sin precedentes pues el merenguero no llegará solo. Hnos Yaipén Los Méndez, JP ‘El Chamaco’, Brunella Torpoco, La Primerísima, Barrio Fino, Álvaro Rod, entre otros artistas brindarán un show único e inolvidable. Las entradas están a la venta a partir de este martes a las 10.00 am en Teleticket con un 20% de descuento con cualquier medio de pago.