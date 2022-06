El “Chorri” Palacios conocía a chica del ampay hace 4 años

No coincide con el comunicado que publicó el ex futbolista. Roberto el “Chorri” Palacios, fue puesto en evidencia por la mujer con la que fue ampayado en una discoteca en el norte del país. La joven dice conocerlo cuatro años, tiempo en el que le ha hecho regalos y hasta le pidió hacer un trío sexual.

LA JOVEN REVELÓ QUE EL EX FUTBOLISTA SE PONÍA “MORBOSO” CUANDO ESTABA CALENTÓN

Ruth Medina la otra protagonista del ampay, señaló que aunque no era su pareja oficial, salían cada vez que el ex futbolista visitaba su ciudad.

“Yo no fui error de solo un día. Yo a él lo conozco desde hace 4 años. Él me decía que no estaba con su mujer y él me dijo ‘ven, gorda, quédate, para tener intimidad”, comenzó diciendo. “dice que solo lo conozco de un día… siempre me iba a recoger a mi casa, me besaba en la discoteca, salíamos con mis hermanos”, agregó bastante molesta para “Magaly Tv la firme”.

La joven contó que el día del ampay, el “Chorri” le pidió para verse y que ella en un inicio se negó porque ya se había enterado que tenía esposa.

“Me reclamó porque me había cambiado el número, yo le dije que iba en plan de amistad, para divertirme y pasarla bien. Le dije que ya sabía que tenía esposa y él me dijo que no estaba con ella”, añadió.

Por si fuera poco, Medina reveló cómo era el deportista en la intimidad. Incluso confesó que en una oportunidad le pidió hacer un trío con su amiga.

“El Chorri es tan morboso cuando se pone calentón que me propuso con mi amiga hacer un trío. Es morboso y siempre yo cumplía todos sus deseos. No me puede olvidar, hasta ahorita lo tengo en el teléfono y no me ha bloqueado”, agregó.

Además de ello confesó que tras la emoción del ampay el futbolista le escribió para que diga que solo se conocen de ese día. Como pruebas mostró las conversaciones con el “Chorri” donde se evidencia que no la ha bloqueado.