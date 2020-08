Ellen De Generes se disculpa con trabajadores

El programa de la famosa conductora se encuentra en una investigación interna por parte de la compañía ‘Warner Media’ de ‘Warner Bros’ tras las acusaciones de los trabajadores por maltrato laboral. Por su parte, Ellen De Generes ha decidido referirse al tema y pedir disculpas.

Hace unas semanas el portal ‘BuzzFeed’ publicó un artículo en el que un grupo de 10 personas entre actuales trabajadores y antiguos empleados denunciaban a los productores del programa de Ellen de haber sido víctimas de “microagresiones” y de bullying, uno de ellos habría sido despedido como castigo por solicitar una baja médica tras un intento de suicidio.

Ante esto la compañía ‘Warner Bros’ ha iniciado una investigación interna para averiguar si los testimonios son ciertos.

Ellen también se ha pronunciado, a pesar que no fue acusada. La conductora recordó el día que comenzaron a preparar el formato del programa, cuando le prometió personalmente a todos los trabajadores que juntos crearían una burbuja de felicidad, en la que nadie levantaría la voz o le faltaría al respeto a los demás.

“Obviamente, algo ha cambiado y ha supuesto una decepción descubrir que no lo hemos conseguido. Claramente, algunos no lo hicieron. Esto va a cambiar a partir de ahora y pienso asegurarme de que no vuelva a suceder. Siempre he sentido una profunda compasión por aquellos que son tratados de manera injusta, como si no fueran iguales a los demás, que son ignorados”, expresó.