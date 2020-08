‘Urraca’ pide chamba para Gise 

Poniendo una vez más en evidencia su antipatía por Gisela Valcárcel, la conductora de Magaly Tv, la firme, le hizo un pedido especial a los directivos de América Televisión, para que le den de una vez por todas un programa a Gisela Valcárcel, y así deje de llamar “chusca” a la gente.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la popular “Señito” reveló que no aguanta pulgas y que no desea recibir comentarios malintencionados.

“A esta red y a esta hora, en mi sitio, no me gustan los chuscos ni las chuscas ni nada. Me gusta hablar entre amigos, sentirnos bien, y entonces tengo un equipo bien bueno”, fue lo que dijo.

Ante estas declaraciones, la figura de ATV no la pensó dos veces y le dedicó unos minutos de su programa para criticar a Gisela y pidió que la pongan a trabajar.

“Creo que a mucha gente, eso de estar encerrados nos está haciendo un daño. Ya no tiene nada que hacer. Alguien que le dé un programa, que la haga trabajar, la hagan productora, la pongan a animar un segmento”, expresó.

Incluso se atrevió a dar alternativas para ver en qué espacio podrían colocar a la madre de Ethel Pozo, dando a entender que Gisela estaría perfecta para reemplaza a Sheyla Rojas en “Estas en todas”.

“No sé, los sábados en vez de Sheyla, algo tiene que hacer porque la mujer ya se corta el pelo sola, se hace cualquier cosa y ya no sabe qué hacer. Todo el día está con la cámara en la mano, y miren lo que dijo a sus seguidores que la criticaron”, finalizó.