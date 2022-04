Enfrentamientos entre manifestantes y policías dejaron un muerto y varios heridos

El paro de transportistas continúa en distintas regiones del Perú, los enfrentamientos entre efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los manifestantes cada vez se tornan con mayor violencia. En ese sentido, el kilómetro 290 de la Panamericana Sur volvió a ser tomado por manifestantes de la ciudad de Ica, lamentablemente los enfrentamientos dejaron como saldo a una persona fallecida y algunos heridos.

POLICÍA BUSCA QUE RESTABLECER EL ORDEN PERO MANIFESTANTES EXIGEN SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS

Según se pudo conocer, la víctima mortal identificada como Yonhy Quito Contreras de 25 años terminó con una herida en la frente por el impacto de un perdigón. El hombre permaneció inconsciente al lado de la carretera por más de 30 minutos en la zona de expansión, del distrito de Salas Guadalupe.

Las personas en el lugar intentaron reanimarlo, pero lamentablemente no tuvieron éxito. Un patrullero de la Policía Nacional trasladó el cuerpo del hombre, pero en un primer momento, la familia se opuso a la ayuda de los agentes porque consideraban que ellos eran los responsables del ataque.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento del manifestante durante las protestas suscitadas en la Panamericana Sur, en Ica. Asimismo, el cuerpo policial hizo un llamado al cese de los actos violentos por parte de los transportistas y agricultores que participan en la protesta.

Leer también [MTC autorizó el inicio de operaciones de nueva aerolínea peruana]

Cabe precisar que la PNP logró una tregua con los manifestantes para permitir el paso de vehículos por algunas horas, pues habían muchos vehículos varados en la zona.

Cabe precisar que trabajadores agrarios y transportistas de la región Ica acordaron dar una tregua por algunas horas para permitir el paso de buses, camiones y vehículos particulares que se encontraban varados en la carretera Panamericana Sur desde el lunes 4 de abril. La medida se cumplió en las zonas de Barrio Chino, a la altura del kilómetro 278, y Expansión, en el kilómetro 290, en el ingreso al distrito de Salas-Guadalupe.

Ministro del Interior llegó a Ica con 120 agentes para desbloqueo de carreteras

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, llegó a Ica con 150 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), para apoyar a los efectivos de la zona, ante los bloqueos de carreteras. El titular del Mininter sobrevoló, a bordo de un helicóptero, la zona conocida como Barrio Chino, donde se registraban los bloqueos, y evaluó los daños que estas acciones han provocado en la Panamericana Sur.

Antes de partir de Lima, Chávarry afirmó que la intervención de los agentes se realizará de acuerdo a la apreciación del general jefe de la Macro Región Policial de Ica. “Vamos a restablecer el principio de autoridad y devolver la paz y tranquilidad a esa ciudad”, sostuvo el titular del Mininter, quien indicó que permanecerán hasta restaurar el orden en esta parte del país.

Por otro lado, el Ministerio del Interior se pronunció a través de sus redes sociales lamentandl el fallecimiento en Ica del ciudadano Jhony Quinto Contreras y extendió las condolencias a los familiares. Dijo que las circunstancias de este deceso serán investigadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Capatur pide una intervención más severa

El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui, hizo una invocación a terminar cuanto antes con los problemas que se registran en la carretera Panamericana Sur a fin de no afectar a la región en todos sus ámbitos. Dijo que algo raro debe estar pasando en Ica, porque mientras en todo el país la situación vuelve a la normalidad, en esta región continúan las protestas con actos de vandalismo.

Afirmó que si bien esa situación no afecta de manera particular a Paracas porque los problemas están más al sur, ello no impide que se plantee una intervención más severa de las fuerzas del orden, incluso con estrategias de inteligencia para capturar a los vándalos que son los responsables de la destrucción de los peajes en la zona de Barrio Chino, en el kilómetro 278.

“Ya no hay motivo para las protestas en estos momentos; el gobierno ya cumplió con dar las medidas para la rebaja del combustible por eso creo que son un pequeño grupo de vándalos que están aprovechando la situación”, expresó.

Pasajera denuncia ataques a buses en carretera

Una pasajera de un bus interprovincial denunció que delincuentes interrumpen el paso de los buses en dirección a Ica. Según contó los sujetos atacaron con piedras el interior de los vehículos y pusieron en riesgo la vida de familias con menores de edad y adultos mayores. Según los conductores, estos delincuentes estarían cobrando un cupo para dejarlos continuar su ruta.

La joven aclaró que no serían agricultores quienes estarían actuando de esta manera, sino delincuentes que están aprovechándose del paro de transportistas. Además del ataque a los buses, también intentaron quemar una comisaría.

Las familias varadas detallan que durante dos días han tenido que pedir prestado los servicios higiénicos y que ya agotaron todas sus provisiones de alimentos, por lo que han estado recibiendo donaciones por parte de vecinos de la zona. Según los conductores, para poder continuar el paso, tendrían que pagar un cupo ilegal que estaría entre los 20 y 50 soles.