Enrique Guzmán llama “karma” a la muerte de la hermana de su nieta

El padre de Alejandra Guzmán sigue vigente en el mundo artístico, pues interpretara a “Herodes” en la obra “Jesucristo Superestrella”. Enrique Guzmán aprovechó la conferencia de prensa de esta obra para lanzar polémicas declaraciones contra Frida Sofia.

EL CANTANTE LANZÓ FUERTE COMENTARIO SOBRE EL ESTADO DEFRIDA SOFÍA QUIEN LO DENUNCIÓ DE ABUSO

La prensa mexicana no dudo en consultarle sobre el reciente fallecimiento de Natasha Moctezuma, media hermana de Frida Sofía, quien lamentablemente perdió la vida tras sufrir un infarto y al respecto, Enrique Guzmán comentó, “el karma es el karma hija”.

En ese sentido aprovechó el momento para informar que Frida Sofía no ha ratificado la denuncia en su contra, la cual se dio después de que declarara en un programa de televisión que su abuelo la había tocado indebidamente cuando tenía cinco años.

Leer también [“Distancia de Rescate”, la cinta de la peruana Claudia Llosa se estrenará en Netflix]

“Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho. No lo ha hecho y no sé por qué, realmente; supongo yo que, como no tienen forma de probar que yo, alguna vez, tuve alguna relación extraña con ella, por eso no ratifica nada. Mientras ella no ratifique nada, pues yo estoy tranquilo, no pasa nada”, expresó.

El cantante mexicano también aclaró que ya no considera parte de su familia, a Frida Sofía debido a todo el escándalo que ha orquestado en su contra.

“Ya no es parte de la familia, para mí no es parte de la familia. No tengo modo de hacerlo (las paces)”, concluyó.