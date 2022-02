La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo que es “una irresponsabilidad decir que ‘se vayan todos’” en una entrevista con Día D. Asimismo, indicó que en un escenario de sucesión presidencial en el que le correspondiera asumir el Ejecutivo, solo convocaría a la elección presidencial.

MARÍA DEL CARMEN ALVA SEÑALÓ QUE SOLO CONVOCARÍA A LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL EN CASO LE CORRESPONDIERA ASUMIR EL EJECUTIVO

“Evidentemente [sobre convocatoria a elecciones presidenciales mas no para el Congreso]. Y eso lo hemos escuchado a especialistas como García Toma, Domingo García Belaunde. Esa es la posición de los constitucionalistas serios. No es la posición que ‘se vayan todos’. Es una irresponsabilidad decir ‘que se vayan todos’”, dijo Alva en Día D.

Consultada por la baja aprobación del Parlamento, Alva indicó que el “Congreso siempre ha sido una institución que tiene baja aprobación en todas partes del mundo, no solamente en Perú. La aprobación del Congreso no es una aprobación la peor de la historia ni peor de otros congresos, pero siempre atacan al Congreso”.

Leer también [Castillo anuncia que no renunciará]

Por otro lado, Alva dijo que “duda mucho” que el cuarto gabinete del presidente Pedro Castillo pueda ser amplio. “Creo que eso lo debió hacer el primer gabinete. Ahí creo que podría haber conseguido un gabinete de amplia base, de todas las fuerzas, de todas las sangres y de prestigio. Ahora sinceramente dudo mucho que gente con capacidad que se quiera, que tenga dignidad quiera ser parte de este cuarto gabinete”, dijo.

“Si vemos a Jaico, Mirtha Vásquez, el mismo Guillén y Francke que nos cuentan que hay un ‘gabinete en la sombra’ que no los recibía a ellos, que no podía trabajar con él, que no hace caso. La verdad no creo que nadie quería entrar a un gabinete si no les van a hacer caso”, añadió.

Consultada por las declaraciones de Keiko Fujimori que insistió con la idea del ‘fraude’, pese a que la Fiscalía ha archivado varios de los casos denunciados, Alva dijo que “tenemos que respetar las instituciones”.

“El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que no ha habido. Tenemos que respetar a las instituciones aunque no nos gusten, así como también respetamos al Tribunal Constitucional cuando avaló el cierre del Congreso con la interpretación fáctica. Porque somos demócratas y tenemos que respetar a las instituciones”, dijo.