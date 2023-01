Especialista en moda destruye a Pamela Franco

La asesora de imagen Nicole Akari estuvo de invitada en el programa “Amor y fuego” para hablar de los looks de los asistentes a la boda de Brunella Horna. La más criticada ha sido Pamela Franco y la especialista en moda no dudó en criticarla.

NICOLE AKARI LE OFRECE DESCUENTO EN ASESORAMIENTO PARA QUE VAYA BIEN VESTIDA A LA PRÓXIMA BODA QUE LA INVITEN

Nicole, quien vistió a Pamela en la boda de Ethel Pozo le aseguró a la pareja de Christian Domínguez que le daría un descuento para vestirla y no cometa el error que cometió el último sábado.

“Pame, para la próxima me vuelves a llamar como en la otra boda (la de Ethel) y yo te hago el descuento y te visto. Por que este traje… mira si no eres la peor vestida de la boda… terrible, está de moda los cortes pero no

La cosa no quedó ahí, pues la asesora de imagen aseguró que el matrimonio contaba con un código de vestimenta, el cual Pamela habría incumplido. Sin embargo resisto la belleza de la cantante de cumbia.

“Christian no le dijo que en el parte decia mujeres de traje largo y hombres de negro o esmoquin. Había un código de vestimenta, con ese traje te vas a un compléaños a un show no a una boda. Ella es una mujer muy guapa”

Cabe precisar que Pamela habría vestido un pantalón verde limón y un top azul con partes verdes, este traje había sido diseñado por ella misma.