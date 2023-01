Karla a Melissa: “Acá se comparte todo menos los maridos”

Melissa Paredes fue presentada en el nuevo programa de Panamericana, “Préndete”. La actriz tiene de compañeros a Kurt Villavicencio y a Karla Tarazona. Los conductores aseguraron que no piensan apañar a Melissa y si hace algo malo igual la van a chancar.

TARAZONA Y METICHE ACLARARON A LA ACTRIZ QUE NO LA “FRANELEARÁN” Y LA CHANCARAN CUANDO SE LO MEREZCA

Fue el popular “Metiche” quien inició aclarando que su concepto sobre Melissa no ha cambiado pese a ser ahora su compañera.

“Están diciendo que como la tenemos de conductora, la vamos a franelear y le vamos a pasar la mano. No es así. Lo que yo pienso no nos va cambiar el chip”, comentó ‘Metiche’.

En ese sentido, la ex de Christian Domínguez manifestó que todos se dirán las cosas en la cara sin preocuparse en qué se vayan a resentir.

“Hipocresías acá no hay. Acá somos 3 personas, cada uno tiene su propia opinión, habrá momento en que sí, de repente nos podemos molestar porque ella no va a opinar lo mismo que yo opino”, “las cosas acá no se dicen cantando, se dicen en la cara”, agrego.

Karla resaltó en todo momento que el ambiente en el programa no es tóxico y que los tres conductores se llevan bien. Sin embargo le advirtió a Melissa que aunque pueden compartir muchas cosas, no compartirán el marido.

“Lo único que te puedo decir es que aquí se comparte todo menos los maridos. Aquí las cosas no se dicen cantando, sino en la cara”, puntualizó Tarazona causando la risa nerviosa de Melissa Paredes y a lo que Metiche sumó que “también se comparte la buena vibra”.