Estados Unidos advierte a China que no apoye a Rusia

El gobierno de Estados Unidos le advirtió a China que ningún país podrá salirse con la suya en su intento de rescatar a Rusia de las sanciones impuestas por naciones extranjeras tras la invasión de Ucrania.

EN RESPUESTA, EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHINA ACUSÓ A EE.UU. DE DIFUNDIR DESINFORMACIÓN

El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, le “planteó directa y muy claramente” sus preocupaciones a Pekín durante las conversaciones que sostuvo este lunes con un destacado diplomático chino, Yang Jiechi, en Roma, Italia.

Sullivan dijo que Washington está observando muy de cerca hasta qué punto China le brindará apoyo al presidente Vladimir Putin durante su invasión a Ucrania.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó a EE.UU. de difundir desinformación y en la reunión, Yang Jiechi aseguró que su país está comprometido con promover las conversaciones de paz.

Rusia, por su parte, negó haber solicitado ayuda militar a Pekín.

Horas antes de la reunión entre los representantes de las dos naciones, funcionarios estadounidenses aseguraron a través de varios medios de comunicación que China había manifestado su voluntad de brindar asistencia militar y económica a Rusia.

Los reportes que fueron ofrecidos de manera anónima, indican que Rusia le habría pedido a China específicamente equipo militar, incluidos drones.

En una entrevista a la cadena de televisión CNN, Sullivan dijo que EE.UU. le estaba “comunicando directamente y en privado a Pekín que habrá consecuencias absolutas para los esfuerzos de evasión de sanciones a gran escala o el apoyo a Rusia para que les haga frente”.

“No permitiremos que eso siga adelante y que haya un salvavidas para Rusia a partir de estas sanciones económicas de cualquier país, en cualquier parte del mundo“, aseguró el asesor de seguridad.

Y agregó que si bien EE.UU. cree que China sabía que el líder ruso estaba “planeando algo” antes de que ocurriera la invasión, Pekín “podría no haber entendido todo su alcance”.

“Porque es muy posible que Putin les mintiera de la misma manera que les mintió a los europeos y a otros“.

La delegación diplomática de China que se reunió con Sullivan y su equipo en Roma, estaba encabezada por el oficial de alto rango del Partido Comunista chino, Yang Jiechi.

Leer también [Rusia se retira del Consejo de Europa]

China acusa a EE.UU. de desinformación

En respuesta, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín, Zhao Lijian, dijo que Estados Unidos había “difundido desinformación dirigida a China sobre el tema de Ucrania, con intenciones maliciosas”.

Cuando se le preguntó si podía aclarar si China había recibido una solicitud de ayuda militar de Rusia, Zhao dijo que se trataba de “noticias falsas”, pero no lo negó directamente. Agregó que la postura de China siempre ha sido consistente y que China está jugando un papel constructivo en la promoción de las conversaciones.

Durante la reunión en Roma del lunes, Yang Jiechi abordó el conflicto en Ucrania instando a ambas partes a ejercer control.

“Todas las partes deberían contenerse al máximo, proteger civiles y evitar una crisis humanitaria de gran escala“, expresó el alto diplomático chino, en un resumen de la reunión publicado en Pekín esta mañana.

Yang afirmó que China estaba comprometida con promover conversaciones de paz, y que “la comunidad internacional debería… presionar para enfriar la situación lo antes posible”.

Pero añadió que las “preocupaciones legítimas de ambas partes” necesitaban ser consideradas.

Por su parte, el portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov, dijo que los informes de que Rusia le pidió asistencia militar a China no son ciertos.

“Rusia posee su propio potencial independiente para continuar la operación. Como dijimos, va de acuerdo al plan y se completará a tiempo y en su totalidad”, dijo.

Tenemos que admitir que no vamos a entrar en la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado este martes que su país debe admitir que no va a entrar en la OTAN, informa AFP. « Ucrania no es un miembro de la OTAN. Lo entendemos. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla», ha dicho.

«Estoy contento de que nuestro pueblo comience a comprenderlo y a contar solo con nuestras propias fuerzas», ha señalado Zelenski. Sin embargo, ha denunciado que la OTAN, «que parece hipnotizada por la agresión rusa», se niegue a crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

«Escuchamos argumentos diciendo que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar si la OTAN cierra su espacio para los aviones rusos.

Por eso no se ha creado una zona aérea humanitaria sobre Ucrania, por eso los rusos pueden bombardear ciudades, hospitales y escuelas», ha lamentado.