Estrenos de Hollywood en duda por la pandemia

“Tenet” es la película de Christopher Nolan con la que Hollywood tenía todas sus esperanzas para reactivar los estrenos de cine, pero su suspensión indefinida por la situación del coronavirus en Estados Unidos ha arruinado sus planes a nivel mundial.

Luego de cambiar las fechas en varias ocasiones consecutivas, del 17 de julio al 31 y luego al 12 de agosto, los estudios Warner Bros no han encontrado la manera de dar un estreno seguro, teniendo en cuenta el adecuado cuidado sanitario y económico, ya que “Tenet” es una película que ha costado más de 200 millones de dólares y que tiene implicaciones para el resto de filmes.

Lo mismo sucede con Disney, quienes apostaban por la nueva versión de “Mulan”, que tuvo como presupuesto 250 millones de dólares, a pesar que la nueva fecha de estreno es 21 de agosto, la compañía de Mickey Mouse lo ve poco realista.

Ambas películas son consideradas como la esperanza para Hollywood. Durante estos meses, tanto “Mulan” y “Tenet”, cambiaban las fechas al mismo tiempo.

“Hemos extendido la línea de tiempo al menos hasta mediados del 2021; la situación sigue siendo muy fluida y no descartamos la posibilidad de que el impacto pueda durar aún más”, explicó un analista de la firma a ‘The Hollywood Reporter’, en referencia a la industria.

Asimismo, Sony ha dejado su comedia “The Broken Hearts Gallery”, producida por la actriz y cantante Selena Gómez, sin día de estreno.

Y no son las únicas películas, pues en lo que resta del año, el calendario de estrenos contaba con grandes producciones, sin embargo ahora ya no cuentan con una fecha de estreno establecida, “The King’s Man”, “Wonder Woman 1984”, “Black Widow y “James Bond: No Time to Die”, “Dune” y “Top Gun 2”.