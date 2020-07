‘Pelucón’ se la jura a Laura Bozzo

Se cansó. Tras revelarse el supuesto romance entre Cristian Suárez y Jas Davael, ahijado de Juan Gabriel. El argentino está furioso y piensa demandar a Laura Bozzo.

El excantante del grupo ‘Ráfaga’ dijo que no piensa demandar al exrepresentante de Juan Gabriel, quien fue el que difundió la supuesta relación, sino que se irá contra Laura Bozzo, pues cree que es la única autora.

“A él no tengo nada que decirle porque es una marioneta de Laura Bozzo. Ella es la que tendría que dar una explicación en este caso y la que va a tener una demanda junto con el canal por difamación”, expresó.

El cantante negó ser homofóbico y señaló que lo que le molesta es que le mientan al público para generar rating y asegura que la ‘abogada del pueblo’ deberá rendirle explicaciones a la justicia.

“Esa gente que abusa y se creen dueños de la verdad y que te pueden difamar cuando quieren, eso se terminó con Laura, no voy a permitir que ella siga pisándome la cabeza”, agregó.

Por su parte, Laura Bozzo se burló de las declaraciones de su expareja y se animó a tomar con humor estas declaraciones, entonando a viva voz la canción de Raphael, ‘Escándalo’.

“De ese tema no hablo. No digo nada de mis exparejas, yo nunca lo he acusado de nada, incluso dije que nunca vi nada”, sentenció.

Como se recuerda Joaquín Muñoz dijo que Cristian Zuárez se metió en la cama con Yas Devael en la casa de Jaun Gabriel. Ante esto Laura dijo que nunca llevó a Cristian Zuárez a la casa del ‘Divo de Juárez’ por lo que no podía creer del todo las declaraciones de Muñoz.