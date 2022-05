Ethel y Janet se enfrentan al hablar de relaciones tóxicas

Ethel Pozo y Janet Barboza, estuvieron a punto de perder los papeles, por defender cada una, desde su punto de vista, su relación amorosa. El lío se dio cuando en el programa “América hoy” se habló sobre relaciones toxicas.

HIJA DE LA ‘SEÑITO’ ASEGURA QUE LA “RULITOS” NO PUEDE HABLAR DEL TEMA PORQUE NO TIENE UNA RELACIÓN ESTABLE

La reina de las movidas empezó el enfrentamiento, al asegurar que Ethel sería una mujer tóxica al prohibirle varias cosas a su prometido Julián Alexander, como ir a las pichangas y darle “me gusta” a mujeres con poca ropa en redes sociales.

“Ella le pone aplicación para ver dónde está su novio, además no le da permiso para ir a pichangas y no quiere que le dé ‘likes’ a fotos de chicas, ¿es tóxica o no?”; comentó la ‘Rulitos’.

Ante estos comentarios, la hija de Gisela Valcárcel no se quedó callada y arremetió contra Janet. Señaló que su compañera es la menos indicada para hablar de relaciones tóxicas, pues para ella no tiene una relación estable, ya que su novio Miguel Bayona está en el extranjero.

Leer también [Magaly Medina arremete contra Vizcarra]

“El día que la señora Janet tenga una relación estable aquí en el país podrá opinar, porque ahora no puede poner ubicación porque no sabe dónde está (su novio), es más, no sabemos por qué país del mundo estará el señor Bayona en este momento”, expresó Ethel.