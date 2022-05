Chats evidenciarían que Vizcarra es infiel a su esposa

En el ojo de la tormenta, ahí se encuentra el ex presidente Martín Vizcarra luego de que se revelaran unas conversaciones íntimas entre él y la ex aspirante al congreso por Zully Pinchi de Somos Perú. Esto ha ocasionado que varias personas den su opinión al respecto, una de ellas Gisela Valcárcel.

EL EX PRESIDENTE SE HABRÍA ENCONTRADO EN UN HOTEL EN EL CUZCO CON ZULLY PINCHI

La conductora se mostró bastante sorprendida por la gran difusión que ha tenido este nuevo escándalo del ex presidente. La “Señito” se refirió a este escándalo asegurando que Vizcarra sigue haciendo de las suyas, pese a estar investigado y ha tener un impedimento de salida del país.

“Cambio de canal y aquí también está Martín Vizcarra con otra de las suyas, se va de viaje se hospeda en El Monasterio y ahí va , con otra de las suyas”, dijo Gisela Valcárcel.

Recordemos que Vizcarra, está casado con Maribel Díaz Cabello, está impedido de movilizarse dentro del país. Es por ello que, según el dominical (Panorama), pidió un permiso para viajar a la Ciudad Imperial a fin de cumplir con sus actividades políticas. Sin embargo, se habría reunido en secreto con Zully Pinchi en el lujoso Hotel Monasterio. Ante ella, la conductora de espectáculos Magaly Medina también dio su opinión al respecto.

“Eres mi bebito, eres mi rey”, leyó de la conversación entre Vizcarra y Zully. “Pues su bebito está casado. Él le dice todo seco, al estilo Mario Irivarren, ‘te quiero, nos vemos más tarde’. Eeeeese Vizcarra. Luego, le manda una foto, una selfie, y ella le dice ‘Fiuu, fiuuu’. Como si fuera wao, como si fuera Brad Pitt”, dijo entre risas Magaly sobre los mensajes.

Por su parte, en conversaciones con RPP, el ex mandatario negó tajantemente haberle sido infiel a su esposa.

“No me reuní en las condiciones que han afirmado. No me he reunido en las condiciones que han dicho, absolutamente falso [Se sugiere una relación sentimental o infidelidad. ¿Ha sido infiel?] No, eso lo descarto completamente”, respondió Vizcarra.