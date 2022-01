Evo Morales: Los vínculos de su ex jefe antidrogas con el narcotráfico

El gobierno boliviano dio a conocer la detención de Maximiliano Dávila, ex jefe antidrogas durante el último periodo de gobierno del presidente Evo Morales, por sospechas de vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito.

MAXIMILIANO DÁVILA ES EL MÁS RECIENTE DETENIDO POR LA DEA

Dávila es el más reciente detenido como resultado de la investigación de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) a una red de narcotráfico. El año pasado se arrestó en Colombia a Omar Rojas, un ex oficial de la policía boliviana, y en Perú a Jorge Roca Suárez, alias “Techo de Paja”, quien ya cumplió un pena de 27 años en una cárcel de Estados Unidos por el mismo delito.

“Dávila estaría siendo vinculado con el narcotráfico y ganancias ilícitas. La fiscalía considera que se tenían suficientes elementos y por eso se determinó su aprehensión”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, luego de presentar a Dávila a los medios de comunicación.

El ex coronel de la policía fue detenido la noche del sábado cerca de la frontera de Bolivia con Argentina. La fiscal Lupe Zabala informó a los medios que Dávila no quiso declarar mientras su despacho alista documentación para realizarle una imputación. Este domingo la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen también realizó una serie de allanamientos a la casa de Dávila en la ciudad central de Cochabamba y otros inmuebles en el marco de la investigación.

“La oficina de la DEA habría realizado detenciones a ciudadanos bolivianos en países latinoamericanos, donde se identifica a personas que estarían vinculadas al movimiento de transferencia de montos económicos de bienes patrimoniales de origen aparentemente ilícitos”, señaló la policía boliviana en un comunicado de prensa.

El ministro reiteró que está a la espera de un informe oficial que se le ha solicitado a la embajada de Estados Unidos en La Paz, a través de la Cancillería. “Lo cual nos permitirá contrastar datos con la información que se está llevando a cabo actualmente”.

El gobierno de Morales expulsó de La Paz al embajador de Estados Unidos en 2009 y suspendió a la DEA indefinidamente, bajo el argumento de supuestos actos de espionaje. La embajada estadounidense negó tal acusación.

Dávila, un ex coronel de la policía, estuvo en el cargo de lucha contra las drogas hasta la renuncia de Morales en noviembre de 2019. Un año después, tras la asunción del presidente Luis Arce, fue designado como comandante departamental de la Policía en la región central de Cochabamba y actualmente está retirado.

Este no es el primer caso en el que se vincula a jefes policiales con el narcotráfico. El gobierno del Morales atravesó por un escándalo en 2011 después que René Sanabria, el jefe antidrogas, fue detenido por la DEA en Panamá luego de ser acusado de brindar protección a traficantes para el trasiego de 144 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. En ese momento, Morales dijo que se trataba de un complot en contra de su gobierno.

Hijo de Pablo Escobar vende saludos personalizados

Juan Pablo Escobar, el hijo del infame capo de la droga colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, está cobrando por saludos en las redes sociales, una tendencia que se ha hecho fuerte entre la comunidad de famosos e influencers para “conectar” con sus seguidores.

Los saludos son una de las formas en que los influencers ganan dinero, sumado a la publicidad, los convenios comerciales y demás estrategias que involucran marcas y patrocinadores.

Pero los saludos tienen una particularidad, son personalizados para los fanáticos que los compran. Así, músicos como Reykon, actores como el colombiano Jorge Enrique Abello, artistas de doblaje como el mexicano Mario Castañeda (voz de Gokú en Dragon Ball Z), o modelos como la argentina Romina Malaspina, pueden dejarte un video deseándote felíz cumpleaños, o conmemorando una fecha especial.

Todo por un precio que oscila según la celebridad, el saludo en cuestión y el tiempo en que se requiera. Por ejemplo, Malaspina cobra por video unos 25 dólares si es para una persona y casi 1.000 si es para un negocio; Reykon cobra entre 55 dólares 530 dólares por los suyos.

Existen muchas plataformas que ofrecen estos servicios, convirtiéndose en intermediarios entre los famosos y sus fans, pero una de ellas, Vibox, se volvió noticia por albergar entre su catálogo a Juan Pablo Ecobar.

El hijo del exjefe del Cartel de Medellín gana en dicha plataforma casi 200 mil pesos colombianos en un minuto (unos 50 dólares), Aunque no hay un modelo exacto sobre las palabras que envía envía el famosos, lo importante es que la persona que pagó por el saludo reciba un mensaje especial con su nombre.

Vibox funciona en pesos mexicanos, por lo que un video del hijo de Pablo Escobar cuesta 999 pesos, añadiendo 50 pesos por el servicio, lo que equivale a los 50 dólares antes mencionados. El video en cuestión dura aproximadamente un minuto y en el perfil de Juan Pablo se aclara que parte del dinero es donado a una fundación, aunque no se especifica cual.

Si el saludo es para una empresa, negocio, o promocionar un producto, el valor asciende a 10.000 pesos mexicanos, casi 500 dólares.

Otro dato curioso es que Juan Pablo se cambió su nombre a Sebastián Marroquí para que no lo relacionaran directamente con su padre, pero en la plataforma de saludos envía vídeos con su nombre y apellido original.

Cuando su padre murió, el 2 de diciembre de 1993, Juan Pablo tenía unos 16 años, y su hermana Manuela unos 9 años. Desde ese momento salió de Colombia huyendo con su madre y nunca participó en las actividades criminales de quien fuera el máximo capo del narcotráfico mundial.

Juan Pablo ha estado en el ojo mediático toda su vida, primero por ser hijo de Escobar Gaviria, y también por haber escrito varios libros relatando sus vivencias junto a su padre y el drama personal y familiar en que quedó atrapado después de la muerte de este.

“Quiero personalmente dejar muy en claro que no vengaré, no vengaré la muerte de mi padre porque ahora lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia. Voy a luchar por sacarla adelante y por educarnos, por ser personas de bien y si puedo hacer algo para que reine la paz, por los siglos de los siglos en este país, lo haré”, expresó Juan Pablo al periodista colombiano Yamit Amat poco después de la muerte de su padre.

Juan Pablo Escobar Henao es arquitecto, diseñador industrial, escritor y conferencista. Se define a sí mismo como una pacifista y actualmente reside en Argentina. Es autor de los libros “Pablo Escobar, mi padre: Las historias que no deberíamos saber (2014), Pablo Escobar In Fraganti: Lo que mi padre nunca me contó (2016)”, y ha producido documentales como “Los Pecados de mi padre” y “Escobar al descubierto (2017)”.