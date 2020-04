Ex de Josimar asegura que le quieren quitar a su hijo

La aún esposa de Josaimr, Gianella Ydoña reveló a través de su Instagram que el salsero la denunció por violencia familiar en agravio de su hijo.

En una de sus recientes publicaciones, la joven acusó al salsero de haberla demandado con la única intención de alejarla del menor.

“¡Otra vez Josimar intentando hacer sus maldades! Ahora me quiere denunciar por maltrato a mi hijo y abandono. Haré todo público porque este tipo por tener plata cree que me puede arrebatar a mi hijo y no será así. ¡Jostin y yo siempre juntos! ¡Ya déjanos vivir felices, por favor! Yo no tengo la culpa que seas un infeliz de m… ¡Déjanos en paz!”, aseveró la aún esposa del cantante en Instagram.

Asimismo, junto al mensaje, la “protagonista” reveló una llamada en la que Josimar le pedía que lo dejara llevarse a su hijo por dos o tres días y ella se negaba aludiendo que temía que el cantante no le devolviera al pequeño.

Además, mostró una conversación de WhatsApp donde le reclamaba al salsero por las acusaciones en su contra. “Prefieres llegar a todo esto y afectar a tu hijo que ya se da cuenta de todo, en vez de venir a verlo y conversar como papás. Normal, guerra quieres, guerra tendrás. Por mi hijo todo”, fueron los mensajes que envió la joven.

Finalmente, la joven de 22 años también expuso en Instagram los documentos que prueban que ya fue citada para declarar sobre la denuncia que le entablaron por la presunta comisión del “Delito contra la vida, el cuerpo y la salud – violencia física y psicológica – por violencia familiar, en agravio de su menor hijo”.