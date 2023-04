Ex echa a Richard Acuña

La polémica que rodea a Richard Acuña y a Brunella Horna sigue dando de qué hablar. Su ex pareja Camila Ganoza aseguró que el ex congresista no tenía intenciones de casarse con la modelo, y lo señaló como una persona agresiva, que la maltrató fisicamente.

CAMILA GANOZA MUESTRA CHATS DEL EXCONGRESISTA DONDE DICE QUE NO SE CASARÍA CON BRUNELLA

En el programa de Magaly Medina, la joven mostró una conversación con Richard, a inicios del 2022 donde él le asegura que no tiene planes de matrimonio.

“No me voy a casar, no tengo pensado pedir, así me metan presión, pero no, estoy con objetivos laborales. Quiero ser el mejor empresario”, se puede leer en la captura de pantalla que presentó Camila.

Asimismo, contó que eso cambió, cuando ella le comunicó que ya se había comprometido con su actual pareja y le confiesa que si se quería casar con Brunella.

“Un día él se acerca cuando yo formalicé mi relación (en febrero del 2022) y él se acerca a cambiar totalmente su versión de enero, me dice que se quería casar y que quería tener hijos”, sostuvo la exnuera de César Acuña.

LO ACUSA DE AGRESIÓN

Por otro lado, la conductora leyó parte de la demanda que le entabló Camila a Richard donde se describe el episodio de violencia que había vivido.

“El demandado, luego de que vio una filmación a una amiga en manera de broma, se vio disgustado ante la situación, actuando de manera violenta, agrediéndome físicamente, tirándome contra la pared y levantando en el aire mi cuerpo, con sus manos fuertemente alrededor de mi cuello. Esto me ocasionó daños físicos y emocionales”, leyó.

Sobre por qué no denunció a Richard en su momento, Camila señaló que calló por miedo ya que el empresario trabajaba con personas importantes en la policía. Por su parte, el esposo de Brunella negó tajantemente haberla agredido, y aseguró estar con la conciencia tranquila.

“Niego totalmente, yo hasta me río. Te lo juro, creo que hay una forma de querer manipular las cosas, de invertir la historia. Yo estoy tranquilo con ello”.

Además descartó querer quitarle a su hija, sino que al igual que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, busca una tenencia compartida, ya que se considera un buen padre.

Por otro lado, una ex trabajadora de Richard Acuña reveló para “Amor y fuego” que el ex congresista era un hombre infiel desde que estuvo con su primera esposa, Susan Carvo, de igual manera resaltó haber sido testigo de varias faltas de respeto.

“Él le fue infiel aquí en Trujillo y a Susan delante mío le hablaba mal. Aquí a cada rato le sacaba la vuelta”, fue el mensaje que Rodrigo leyó.