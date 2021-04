Ex notario de Magaly se luce con misteriosa jovencita

Han pasado dos semanas desde que la popular “urraca” anunció el fin de su matrimonio, con quien fue durante casi cinco años su esposo. A raíz del anunció, Magaly Medina no se ha cansado de decir que no tiene por que guardarle duelo a Alfredo Zambrano y al parecer su ex piensa igual.

AL PARECER, AL IGUAL QUE LA CONDUCTORA DE TELEVISIÓN, ALFREDO ZAMBRANO HA DECIDIDO NO GUARDAR DUELO

Hasta el momento se sabe por boca de la propia Magaly que la relación no termino por terceros, pero no revelo cuales serian los verdaderos motivos, aunque el notario aun no ha brindado ninguna declaración sobre la relación que tenia con la conductora, en la actualidad ya se luce con otra persona.

Según el adelanto que presento “Amor y fuego” para el día de hoy captaron al ex notario de Magaly en un restaurante acompañado de una jovencita, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

Leer también [Juan Carlos Tafur: “La segunda vuelta está para cualquiera”]

Por otro lado, la conductora de espectáculos fue captada en su local de votación en San Juan de Lurigancho, esto causo gran sorpresa, pues se sabe que la “Urraca” vive en el distrito de La Molina, ante ello, aseguró que no tuvo tiempo de cambiar su local de votación. Se sabe por medio de las redes sociales que Magaly no tuvo ningún problema en tomarse fotos con sus fanáticos quienes se acercaron a ella aprovechando la cola para sufragar.

Como se recuerda la periodista aseguro que solos sus verdaderos amigos, quienes no trabajan en televisión, saben los verdaderos motivos del fin de su relación con Alfredo Zambrano.