Exjefe de la DINI echa a Pedro Castillo

Una seria denuncia recae sobre el presidente Pedro Castillo a un día del debate de la vacancia presidencial. El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre, ha acusado directamente al mandatario de ordenar el encubrimiento de las fugas del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y su sobrino Fray Vásquez.

En entrevista con Panamericana, el exfuncionario, quien hace unos días estuvo detenido por el caso Petroperú, criticó el intentó de responsabilizar a la DINI por la fuga de ambos personajes allegados al jefe de Estado.

“Se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos, estamos hablando del sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva […]. Yo he tomado conocimiento [del encubrimiento] como hombre de inteligencia […]. El presidente de la República (dio la directiva para ese encubrimiento), ¿quién más saldría perjudicado?”, manifestó.

Consultado si es que Silva y Vásquez estarían fuera del país para eludir a la justicia peruana, el exjefe de la DINI respondió: “De acuerdo a lo que he escuchado en el audio y la versión de la persona que me informa, [ambos] estarían afuera”.

Posteriormente, Fernández Latorre expuso una conversación que sostuvo con Beder Camacho sobre cómo se habría producido la fuga de los prófugos. Según el material, el exministro del Interior, Dimitri Senmache, habría conocido sobre esta operación, así como su exedecán Hugo Verástegui.

“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito, y exedecan del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía. Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, reveló.