Familia denuncia golpiza a un joven y a su madre por serenos

Dos integrantes de una familia están acusando a un grupo de serenos de Santa Anita por agredirlos durante la madrugada del lunes. Josué Luis Ortiz Valencia (23) acusa a los uniformados de agredirlo y también de arrastrar a su madre con el vehículo que usan para patrullar la zona.

ASEGURAN QUE INICIALMENTE NO LES ATENDIERON LA DENUNCIA EN LA COMISARÍA Y LES PIDIERON LLEGAR A UN ACUERDO

Según comentó el joven, regresaba a su vivienda, en la cooperativa Benjamín Doig Lossio, aproximadamente a las 2:45 de la madrugada luego de una jornada laboral. Él encontró que dos de sus sobrinos estaban discutiendo con los hombres de azul y decidió protegerlos.

“Para evitar problemas, he estado trayéndolos (a su casa). Serenazgo se dio la vuelta, vino con tres o cuatro patrullas y todos me comenzaron a golpear… Me tiraban palo, me metían puñetes, todos en la cara”, comentó el agraviado mostrando los moretones que tiene en el rostro.

También comentó que lo metieron al vehículo para seguir agrediéndolo. Su progenitora intentó defenderlo, pero indicó que la arrastraron y también quedó con lesiones. La hermana del Josué acudió a la comisaría, pero asegura que no quisieron atender por toque de queda.

Leer también [Fiestas Patrias: 28 y 29 de julio los vacunatorios atenderán con normalidad]

Le dijeron que debía ir su madre y no se lo permitieron al llevarla, le solicitaron que vaya al hospital. Por último, sostienen que el encargado les pidió si podían llegar a un acuerdo. Ellos solo piden justicia, pues les habrían acusado de golpear un auto de los serenos, el cual no estaba en la dependencia policial.