Iván Duque pide declarar a Venezuela como “promotor del terrorismo”

Por albergar a varios guerrilleros, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a Estados Unidos que Venezuela integre el listado de países promotores del terrorismo. Así lo solicitó el último lunes durante la inauguración del tercer Seminario Internacional de Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano.

PRESIDENTE DE COLOMBIA DICE QUE MADURO BRINDA REFUGIÓ A VARIOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS CONTRARIOS A SUS FUERZAS ARMADAS

Los acusados integrarían el Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33 (GAOr-E33), disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Los miembros que mencionó el Jefe de Estado son los alias “Iván Márquez, “Romaña”, “El Paisa” y uno identificado como Antonio García.

Asimismo, nombró a “Pablito, quien pertenece al Comando Central de Ejército de Liberación Nacional (ELN). A todos los consideran como hombres de peligro en el país vecino por el norte y, por ello, hizo un llamado al mandatario de Norteamérica, Joe Biben, para que se pronuncie por lo que está pasando.

Leer también [Horario especial del transporte público en Lima y Callao por Fiestas Patrias]

“Claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo”, expresó Duque en la conferencia que fue emitida mediante la cuenta oficial de Facebook de la Presidencia de la República de Colombia.

No se dejará intimidar por los ataques

Duque añadió que no va dejar intimidarse ante la situación que vive. Como se recuerda, hace poco emitieron un comunicado oficial en el que el Bloque Magdalena Medio aceptaba su responsabilidad en el atentado al helicóptero que llevaba al presidente y parte de su gabinete hacia el municipio de Cúcuta.

Además, confesaron que estuvieron detrás del coche bomba que explotó en las instalaciones del Batallón Grupo Maza, Brigada 30 del Ejército, en la capital del Norte de Santander. Entre otros actos delictivos se encuentra el hostigamiento a las bases militares del departamento con una amenaza contra el mandatario.

“Y nuestras acciones no concluyen aquí, al señor presidente le decimos que estés parte de la guerra y mientras no haya garantías para la inmensa mayoría nuestros fusiles no se van a silenciar”, fueron las palabras que utilizaron para amedrentarlo, pero el agraviado no se amilanó y les respondió firmemente.

En sus declaraciones, Duque reafirmó que no va a amilanarse por culpa de las organizaciones al margen de la ley, todo lo contrario. Aseguró que su objetivo principal es que las bandas se desintegren para evitar que sigan causando el terror en la población con sus distintas modalidades que usan para delinquir.

“No le tenemos miedo a ninguna de esas amenazas, ni nos amedrentan, ni nos amainan, ni nos disminuyen. Que le quede claro a ese GAO-r 33 que lo vamos a desmantelar por completo, lo vamos a doblegar y se hará firme la nación frente a cualquier forma de terrorismo. Colombia no se arrodilla”, arremetió.

Sostuvo que es vital conocer cuál es la relación que mantiene el Gobierno de Venezuela con las disidencias de las FARC y los miembros del ELN. Uno de sus fines es que los terroristas sean entregados respectivamente a los países en donde los están buscando. De esta manera quieren que se haga justicia.

Ya los tienen plenamente identificados

“Quiero dejar claro que todos sus planes han sido identificados y develados gracias al trabajo de nuestra inteligencia, la de nuestra Policía, Ejército, la DNI, a la colaboración con las inteligencias de Fuerza Aérea y a la colaboración de organismos internacionales y cuerpos de inteligencia de otros países”, aclaró.

Finalmente ratificó que extraditen a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, presidente venezolano, y que pronto van a capturar a alias “Otoniel”, jefe del “Clan del Golfo”. En los últimos días detuvieron a seis personas, entre ellos a “El Capi”, quien participó en el atentado, y seguirán atrapando a otros.

Por otra parte, el ministro de defensa colombiano, Diego Molano, precisó que tuvieron conocimiento de otro plan para asesinar a Iván Duque, en el cual también estaría implicado “El Capi”. El mismo se habría organizado desde Venezuela y se encuentran investigando para intervenir a los involucrados.