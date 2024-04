Fiscalía allana GORE  Ayacucho de Oscorima

POR PRESUNTO DESAPARICIÓN DE DOCUMENTOS COMPROMETEDORES EN SU REGIÓN

Además, en Lima, el Ministerio Público le incautó relojes Rolex y joyas.

Situación del ‘wayki’ de Dina Boluarte podría cambiar de testigo a investigado

Hoy el Poder Judicial lo podría mandar a la cárcel por faltas en normas de conducta.

El reloj avanza en contra de Wilfredo Oscorima. Un equipo de fiscales anticorrupción del Ministerio Público allanó la tarde de ayer la sede del GORE Ayacucho ante la alerta de un probable retiro de expedientes de un proyecto que estaba por ejecutar la gestión de Oscorima y que se cernía sobre ella actos de posible corrupción.

Este procedimiento se da en medio del escándalo de los relojes Rolex y joyas lujosas que envuelve al gobernador y a la presidenta Dina Boluarte.

De acuerdo a informaciones, los fiscales ingresaron a la oficina de la propia autoridad gubernamental, quien no estuvo presente durante las diligencias.

Hay que precisar que fueron dos allanamientos al GORE Ayacucho: la primera fue en horas de la mañana y la segunda al promediar las 2:30 pm del miércoles.

Intentaron desaparecer evidencia

El accionar de la Fiscalía se dio luego que se difundieran por medios locales imágenes donde se veía a personal retirando fajos de papeles, carpetas y folios a bordo de diversos vehículos con rumbo desconocido.

El Ministerio Público detalló que la diligencia estuvo a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Carmen Rosa Chipana.

Recordemos que el GORE Ayacucho ha sido el más beneficiario dentro de todos los gobiernos regionales por el gobierno de Dina Boluarte, con partidas presupuestales por más de 500 millones de soles.

Incluso, hace unos días se descubrió que la fundadora de su partido político por el cual llegó al gobierno regional, Esperanza Rojas Gutiérrez, fue ganadora de un contrato por 22 millones de soles para la construcción de un comedor de deportistas participantes de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024.

De acuerdo a informaciones locales, la Fiscalía – con apoyo de la Policía Nacional – lograron recuperar los documentos que salieron de la Gobernación.

Incautación de Rolex y joyas

Pero la jornada contra Wilfredo Oscorima no terminó ahí. Más temprano, su abogado Humberto Abanto, se acercó a la sede del Ministerio Público en la capital para exhibir tres relojes Rolex.

Al promediar las 9 de la mañana del miércoles, Abanto se presentó para exhibir dichos accesorios pero, para su sorpresa, todos los relojes fueron incautados por la Fiscalía. Dentro de los relojes incautados se hallaba el modelo Datajust 36 de 18 mil dólares.

“Cuando nos llamaron para exhibir los relojes, accedimos inmediato porque no hay nada que ocultar. No hay peligro de exhibición. Por tal motivo no es justo la medida que ha tomado la Fiscalía, presentaremos nuestra oposición”; precisó el letrado.

Asimismo, la Fiscalía también incautó un brazalete de oro de marca Bangle, la misma que habría sido prestada a Dina Boluarte para que la usara en sus actividades oficiales. El costo de esta joya está valorizada en 13 mil dólares.

De testigo a investigado

Finalmente, se supo que la situación legal del ‘wayki’ de la presidenta podría sufrir un giro de 180 grados. Según la defensa del gobernador, el Ministerio Público está evaluando cambiar la calidad de testigo de Oscorima por la de investigado.

Sin embargo, Abanto manifestó que en todo momento el funcionario ha colaborado con las citaciones y con los pedidos de las autoridades.

Recordemos que Oscorima podría volver a prisión si el Poder Judicial (PJ) decide cambiar su estado de libertad condicional por cárcel efectiva por sus continuos desacatos en controles de conducta como, por ejemplo, el no pasar el control biométrico.

La audiencia de apercibimiento judicial se realizará esta tarde (3:00 pm) en el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Recordemos que Oscorima cuenta con libertad bajo normas de conducta tras ser sentenciado por compras fraudulentas de maquinarias en la región Ayacucho. Fue capturado en el 2017, pero salió en libertad al año siguiente.