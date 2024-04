Reclaman en SBS por presunta ‘mano negra’ en Caja Trujillo

Habrían utilizado norma del 2015 y no la actual que data del 2022

El regidor provincial de Trujillo, Christian Luján presentó ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s (SBS) un recurso de reconsideración por el “error administrativo” que habría cometido la Unidad de Auditoria Interna de la Caja Municipal de Trujillo al utilizar una norma sin vigencia con la que rechazó como miembro del directorio de esa misma entidad al señor Betoven Medina, candidato de la mayoría del consejo municipal de la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’.

El funcionario edil viajó hasta Lima para “poner en autos” a la SBS por la equivocación que se dio en la Caja Trujillo, que se basó en una normativa del año 2015 para descalificar la nominación de Medina, en vez de utilizar la nueva disposición del 2022.

En declaraciones a La Razón, Christian Lujan dijo que “hemos viajado hasta la ciudad de Lima a poner en autos nuestro medio informatorio de reconsideración, debido a que se nos notificó una documentación en la cual posiblemente inobservó la Unidad de Auditoria Interna de la Caja de Ahorro y Credito de Trujillo de una normativa del año 2022, las cuales dan como conclusiones candidato al directorio de la caja, no cumpliría con la experiencia respectiva, en las cuales hemos cruzado una carta notarial, respectivamente a esta entidad y también estamos poniendo en autos todo el procedimiento administrativo que se ha venido realizando a la SBS”.

“Como mayoría tenemos por normativa vigente a propuesta dos directores en el cual uno de ellos ya viene dando cumplimiento su vigencia desde el 24 de abril y el otro es la vacante que justamente estábamos proponiendo al señor Betoven Medina. Nosotros lo principal que pedimos como bancada es que sea una gestión transparente la de la caja, en el cual se busque el fortalecimiento de la misma caja y nos haga quedar bien a los ojos de los demás de las demás cajas municipales. Si bien es cierto el presidente que está actualmente es de otra gestión, pero estamos evaluando los parámetros técnicos y es lo que nos compete como regidores para poder designar las personas idóneas que nos representen en este director”, agregó.

En tanto, Betoven Medina expresó que “se usó la normatividad del año 2015 cuando debió haberse usado la norma vigente que es del año 2022, específicamente me estoy refiriendo a la resolución de la SBS N° 03948-2022 en donde se da esta norma en cuanto y en tanto la misma SBS da amplitud para las condiciones de los directores para las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, o sea ya dado un margen de mayor participación. En la de 2015 solamente se hablaba de plana gerencial, la cual también yo cumplo. No obstante la de 2022 da plana gerencial y funcionarios que estén involucrados en las tomas de decisiones y para esto quienes me conocen saben que yo tengo una gran experiencia en el sector, sino que creo ha habido un error en la contabilización de años de gerencia que justamente estamos presentando la documentación correspondiente para que en un buen ánimo vuelvan a revisar la documentación y verán lo que se está proponiendo”.

En esa línea, mencionó que “a veces los mandos medios, hay que reconocer, en toda institución, a veces no interpretan bien las normas vigentes. Creo que por ahí está el error, lo que es subsanable, desde luego. Es inaudito que se considere 11 meses sabiendo que he trabajado como gerente en varias instituciones financieras, eso hablando a nivel de título gerencial, pero la norma dice que también pueden acceder los funcionarios de nivel. Para eso estamos presentando incluso nuestro manual de normas y funciones en donde se explica jerárquicamente vía organigrama los nexos que tengo con esos primeros niveles, o sea, la ley en todo caso sí nos favorece y sí somos los candidatos digamos de acuerdo a las normas establecidas.

“No debo pensar que existe algún interés de que se quiera digamos obstaculizar mi postulación y acceso porque en la comunidad trujillana soy conocido ampliamente desde el punto de vista microfinanciero y también cultural”, matizó.

Ante la pregunta de cuáles son las propuestas que tiene para la Caja Trujillo, señaló que “lo primero que debe pensar quien es de una institución microfinanciera como Caja Trujillo es la rentabilidad de la empresa y esa rentabilidad se da en el manejo adecuado de los recursos administrativos, logísticos, económicos y financieros, eso digamos es el punto de partida para una gestión para que Caja Trujillo siga escalando su posicionamiento en el sistema de cajas municipales”

Finalmente, Lujan manifestó que “nos hemos basado en antecedentes de otros directores que ha pasado de que auditoría interna ha remitido una derogatoria y se ha recurrido ante la SBS, que es el ente supremo para que pueda reevaluar el criterio que utilizó la caja municipal, a través de la unidad de auditoría interna, y pueda sustentar simplemente qué criterio utilizó. Entonces, nos quedaremos tranquilos sabiendo que la SBS ha seguido los parámetros jurídicos y fácticos respectivos”.