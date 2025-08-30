Florcita Polo y Karely «Robotina»: Los ‘Ángeles de la Construcción’ de Inmobiliaria Percy Rojas, anuncian megaproyecto y fomentan la vivienda propia

La Inmobiliaria y Constructora Percy Rojas, con 12 años de liderazgo, destaca a sus embajadoras, Florcita Polo y Karely «Robotina», quienes canalizan su influencia para cumplir el sueño de la casa propia en Perú. Ambas figuras públicas han priorizado un propósito social, alejándose del mundo del espectáculo para abrazar la solidaridad con las familias más vulnerables.

Percy Rojas, gerente general de la inmobiliaria, subraya su rol: «Son la voz de esperanza, dedicadas a construir hogares y apoyar a quienes más lo necesitan, reflejo de nuestros valores».

Florcita Polo, con varios años como imagen, compartió su felicidad: «Invito a comprar lotes con nuestras grandes promociones, que ofrecen facilidades para tu casita o negocio. Es una misión social trascendental». Karely «Robotina», con un año en la empresa, añadió: «Muy agradecida de trabajar con Percy Rojas. Hay muchas facilidades para adquirir tu terreno. ¡Están súper invitados!».



La empresa anuncia un próximo megaproyecto en Carabayllo, que Florcita y Robotina detallarán pronto, sumándose a iniciativas en Los Olivos. Este esfuerzo empresarial se complementa con la labor social de la Fundación Uniendo Corazones, fundada en 2017, dedicada a apoyar a poblaciones vulnerables, uniendo éxito y responsabilidad social.

Inmobiliaria y Constructora Percy Rojas celebrará su 12º aniversario el 21 de septiembre con sorpresas. Se invita a las familias peruanas a visitar sus oficinas en Los Olivos y Carabayllo para conocer promociones y dar el primer paso hacia su casa propia.

