Municipalidad del Callao entrega mil títulos de propiedad a familias de Ventanilla tras más de dos décadas de espera

Gestión liderada por el alcalde Pedro Spadaro, impulsa desde 2023 un plan integral de titulación que permite a las familias acceder a créditos, programas de vivienda y servicios básicos.

Miércoles, 27 de agosto de 2025.- En una emotiva ceremonia realizada en la Plaza de Armas Luis Felipe de las Casas, la Municipalidad Provincial del Callao, liderada por el alcalde Pedro Spadaro Phillips, entregó 1,000 títulos de propiedad a familias de 15 asentamientos humanos de Ventanilla, quienes esperaron más de 25 años para formalizar su derecho sobre sus viviendas.

La jornada, calificada por la comuna chalaca como un hito de justicia social, forma parte del ambicioso plan de formalización que la actual gestión impulsa desde 2023. Este proceso técnico, legal y social busca brindar estabilidad, seguridad jurídica y mejores oportunidades de desarrollo a miles de familias que durante décadas vivieron en la incertidumbre.

“Hoy les estamos devolviendo la tranquilidad que merecen. Después de tantos años de espera, las familias de Ventanilla reciben un título que no solo les da la propiedad legal de su hogar, sino, es la garantía de un futuro mejor para ustedes y para sus hijos”, afirmó el alcalde Pedro Spadaro.

Gracias a esta iniciativa, los beneficiarios podrán acceder a créditos hipotecarios y programas de mejora de vivienda, inscribir sus propiedades en la Sunarp, gestionar servicios básicos con mayor facilidad y consolidar un legado patrimonial para las próximas generaciones.

“Este no es el final, es apenas el comienzo. Vamos a seguir llegando a cada rincón del Callao, pero sobre todo Ventanilla, para que ningún chalaco siga viviendo sin seguridad jurídica. La formalización es la base para un desarrollo real y sostenido”, subrayó Spadaro Phillips.

La Municipalidad Provincial del Callao anunció que continuará implementando programas de titulación y regularización en otros distritos y sectores vulnerables. El objetivo es reducir progresivamente el déficit de formalización y garantizar que más familias accedan a los beneficios legales y económicos que supone ser propietario formal.

Con esta entrega de títulos, la gestión municipal reafirma su compromiso con la inclusión, el desarrollo urbano ordenado y la protección de los derechos de los vecinos chalacos, demostrando que la formalización no es una promesa, sino una realidad que transforma vidas.