Forbes desmiente a Kim Kardashian

Lo hizo una vez más. No es la primera vez que la conocida revista pone en aprietos a la familia Kardashian y esta vez no fue la excepción. Al igual que ocurrió con Kylie Jenner, ahora Forbes aseguró que la fortuna de Kim Kardashian no es tan grande como asegura.

NO ES BILLONAIRIA. LE FALTAN US$100 MILLONES PARA SER INCLUIDA EN LA LISTA , ASEGURA PUBLICACIÓN

Forbes volvió a poner el ojo en la familia Kardashian, porque Kanye West, esposo de la sociolité publicó en sus redes sociales que su esposa había superado los mil millones de dólares en ganancias, gracias a la venta del 20 % de su firma de cosméticos, KKW.

Ante dicha afirmación del rapero, la revista aclaró que la fortuna de Kim está valorizada exactamente en US$900 millones, por lo que le faltan US$100 millones para lograr ser parte del grupo de billionarios del mundo.

Kim anunció a finales de junio que había firmado un acuerdo por el que vendía una participación del 20 % de su compañía a una de las multinacionales más poderosas, Coty, por 200 millones de dólares, la sociolité es propietaria mayoritaria de su compañía con la participación del 72 %, pero Kris Jenner posee el 8 %, por lo que la participación de su mamá en la compañía impidió ser parte de la lista de billonarios.

Cabe señalar, que Forbes a principios de junio sacó que Kylie Jenner no era millonaria, para luego afirmar que a pesar que no es la más rica, si es la que gana más. Ahora se está a la espera de las nuevas listas de las fortunas para ver las posiciones del clan Kardashian.