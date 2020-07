Kanye West quiere reemplazar a Trump

El rapero anunció el pasado fin de semana su postulación a la presidencia de Estados Unidos. Kanye West competirá en las elecciones de noviembre, con el mandatario republicano Donald Trump, quien busca la reelección.

“Debemos materializar la promesa de Estados Unidos mediante la confianza en Dios, la unificación de nuestra visión y la construcción de nuestro futuro. ¡Me postulo a presidente de Estados Unidos! #2020VISION“, publicó en su cuenta de Twitter el esposo de Kim Kardashiam.

A pesar que el artista no dio más detalles sobre su campaña, en 2019 dijo, durante una entrevista en el “Show Beats 1” de Apple Music, que su apoyo a Trump había sido una forma de provocar a los demócratas y anunció sus propias aspiraciones.

“Llegará el momento en que yo sea presidente de Estados Unidos y recordaré a cada fundador que no tuvo la capacidad de entender lo que estábamos haciendo“, expresó en ese entonces.

El anuncio llega días después de que West lanzara una nueva canción, “Wash Us In the Blood” (Lávanos en la sangre), junto a un video en el que se ven imágenes de las recientes protestas raciales.