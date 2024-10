Francisca Aronsson ‘estalla’ por pregunta de Andrea Llosa

La presentadora Andrea Llosa expresó su sorpresa ante la actitud agresiva de la joven actriz Francisca Aronsson, reconocida por su papel en ‘Pituca sin Lucas’ y en diversas producciones internacionales.

Un video que se volvió viral en redes sociales muestra a Francisca Aronsson, la joven actriz de ‘Pituca sin Lucas’ y varias producciones internacionales, comportándose de manera ‘malcriada’ con la periodista Andrea Llosa durante una entrevista para su podcast en YouTube.

Las imágenes sorprendieron a los usuarios, quienes no esperaban que la actriz de 18 años se dirigiera de manera tan descortés a la experimentada conductora de programas como ‘Nunca Más’ y ‘Andrea’. La actitud de Aronsson provocó miles de comentarios, con muchos preguntándose qué ocurrió realmente.

Respuesta de la actriz

En el clip, que se ha vuelto viral en redes sociales, Andrea Llosa recibió a Francisca Aronsson como invitada en su podcast de YouTube, ‘La Capilla’. Durante la entrevista, la periodista le preguntó ‘cómo estaba’, a lo que la actriz respondió de manera agresiva: ‘¿Qué te importa?’, dejando a la entrevistadora en shock. La situación se intensificó con las respuestas descorteses que Aronsson continuó ofreciendo: ‘Es mi trabajo estar aquí, no puedo faltar, no he comido… Ay, no sé, Andrea, qué necesidad’

La reacción de Andrea Llosa fue inmediata: ‘Me parece que estás de mal humor, ¿por qué me hablas así? (…) Te veo un poco arisca, siempre has sido dulce’. Las imágenes causaron revuelo en TikTok, donde muchos usuarios expresaron su sorpresa ante la actitud de la joven actriz, conocida por su amabilidad.

Aclaración

El polémico video de Francisca Aronsson mostrando un comportamiento agresivo hacia Andrea Llosa durante una entrevista en su podcast de YouTube finalmente fue aclarado: se trataba de una broma planeada. Según se reveló más adelante, la misma presentadora de ATV le pidió a la joven actriz que simulara un comportamiento ‘malcriado’ como parte de una dinámica destinada a generar un momento inesperado y entretenido en el episodio.

La estrategia cumplió su objetivo de generar sorpresa y risas, aunque no todos los usuarios se dieron cuenta de que formaba parte de un acto. Muchos espectadores quedaron confundidos, creyendo que la situación era real. Sin embargo, tras la aclaración, quedó claro que el comportamiento de Aronsson era simplemente parte del guion