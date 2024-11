Franco Navarro firmó para Alianza Lima como Director deportivo

El ‘Pepón’ Navarro, quien recientemente dirigió a Sport Huancayo en la Liga 1 2024, asumirá ahora el cargo de director deportivo, reemplazando a Bruno Marioni.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima oficializó la designación de Franco Navarro como nuevo director deportivo de la institución, tras la salida de Bruno Marioni. ‘Hemos iniciado un profundo proceso de renovación y fortalecimiento de nuestra área deportiva. Por ello, nos complace anunciar la designación de Franco Enrique Navarro como nuevo director deportivo de nuestro club’, se lee en el comunicado oficial del club.

El club íntimo destacó que el ‘Pepón’ es un profesional identificado con los colores del equipo, lo que influyó en su contratación. ‘Desde Alianza Lima, asumimos el compromiso de integrar profesionales de alto nivel y con una pasión inquebrantable por nuestros colores. Bajo esa premisa, Franco reúne las condiciones de este nuevo perfil: su aliancismo, su liderazgo y su profundo conocimiento de la realidad del fútbol nacional e internacional permitirán a la institución avanzar en sus metas trazadas’, expresaron en el pronunciamiento oficial.

La bienvenida de Alianza Lima

Con un breve pero significativo mensaje, los blanquiazules celebraron el retorno de Franco Navarro a casa. ‘De regreso a casa. ¡Bienvenido, Franco! #ConAlianzaSiempre’.

Salida de Mariano Soso

Según Dsports Perú, Carlos Bustos, Pablo Bengoechea y Tiago Nunes han sido los entrenadores sondeados por Alianza Lima. Sin embargo, hay otro técnico que tendría la principal opción para asumir el cargo, y su nacionalidad sería argentina. Este estratega ‘rioplatense’ contaría con el respaldo de Franco Navarro, recientemente oficializado como director deportivo, y José Bellina.

‘Lo que aún está en duda es la penalidad económica que debe pagar Mariano Soso a Alianza Lima. Se está definiendo si el monto será abonado en cuotas o en un solo pago. Franco Navarro se encuentra en Argentina y lo que me comentan es que ya hay un nombre prácticamente confirmado para ser el próximo director técnico de Alianza. No me han revelado el nombre, pero hay un candidato con garantía. Esta opción es fruto del trabajo conjunto entre Bellina y Navarro’, detallaron las fuentes.