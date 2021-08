Fuerza Popular no acudirá a reunión con Bellido

Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, aseguró que la bancada no acudirá a ninguna reunión con el primer ministro, Guido Bellido, como parte de la ronda de diálogo por el voto de confianza.

HERNANDO GUERRA GARCÍA SEÑALÓ QUE NO LES PARECE OPORTUNO “CONVERSAR” CON QUIENES NO HAN DESLINDADO DEL TERRORISMO

“No hemos recibido hasta ahora ninguna invitación del primer ministro ni del gobierno. Nuestra posición ha sido bien clara, para nosotros este es un gabinete que innecesariamente pone al país en una confrontación nuevamente con un presidente del Consejo de Ministros altamente cuestionado […] Nosotros, así recibamos una invitación, que no hemos recibido hasta ahora, no acudiremos a ninguna cita”, sostuvo desde los exteriores del Palacio Legislativo.

Asimismo, señaló que como agrupación legislativa no les parece oportuno “conversar” con quienes no han deslindado del terrorismo y tienen cuestionamientos a sus hojas de vida.

“No nos parece que debamos conversar con personas que no han deslindado claramente con el terrorismo y que, más bien, han dado declaraciones ambiguas y que también por cuestionamientos que se hacen a un gabinete que está compuesto por varias personas cuestionadas por su trayectoria o ahora muchos cuestionados por los nombramientos que están haciendo, entonces esta es nuestra posición”, sostuvo.

Guerra García enfatizó en que el primer ministro, Guido Bellido, no ha deslindado con el terrorismo y su posición es que “con el terrorismo no se negocia”.

“Nuestro cuestionamiento no solamente es a nivel de los ministros, parte del presidente del Consejo de Ministros. Él no ha hecho ningún deslinde hasta el día de hoy sobre lo que es el terrorismo, se ha sacado un comunicado que no está firmado y nosotros hemos sido bien claros: con el terrorismo no se negocia. Para nosotros el gabinete Bellido es un gabinete fallido”.

En esa línea, dijo esperar que el presidente de la República, Pedro Castillo, reflexione sobre las designaciones ministeriales y haga los cambios que corresponden.

“Esperamos que el presidente de la República reflexione, está a tiempo de hacer los cambios que creo que toda la ciudadanía exige”, detalló