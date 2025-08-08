Fuga de gas asusta El Agustino y San Juan de Lurigancho

CÁLIDDA ADVIERTE QUE VECINOS PODRÍAN QUEDARSE SIN EL SERVICIO

Una fuga de gas licuado de petróleo (GLP) y otros químicos inflamables se registró la tarde de ayer en el Puente Las Lomas, en el distrito de El Agustino, generando el cierre total de accesos hacia San Juan de Lurigancho y Campoy.

El incidente, reportado a las 5:32 p. m., se originó en una matriz de tuberías que pasa por debajo del río Rímac, lo que ha provocado que el gas se combine con el agua y se disperse por la zona. El fuerte olor a gas fue detectado por vecinos y conductores que circulaban por el lugar, quienes alertaron a las autoridades.

Hasta el punto de la emergencia llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, agentes de la Policía Nacional y personal de la Municipalidad de Lima, así como brigadas de Defensa Civil, que han solicitado a la población mantenerse alejada de la zona ante el riesgo de explosión. El área ya se encuentra acordonada para restringir el acceso peatonal y vehicular.

Representantes de la empresa Cálidda, responsable de la operación y mantenimiento de las tuberías de gas, también se encuentran en el lugar evaluando la fuga y coordinando las acciones técnicas para detener el escape.

Si bien la emergencia se encuentra parcialmente controlada, el flujo de gas no ha cesado totalmente y las autoridades mantienen la alerta. La causa exacta del daño a la tubería aún está en investigación.

Defensa Civil exhortó a los vecinos a no encender fuego ni manipular aparatos eléctricos en las inmediaciones, y a seguir las indicaciones del personal en el área para evitar cualquier incidente mayor.

A través de un comunicado, la empresa Cálidda ha advertido que un grupo de usuarios en San Juan de Lurigancho, Lurigancho y San Antonio podría quedarse sin servicio mientras se ejecutan las reparaciones.