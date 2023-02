Gene Hackman y todo lo que superó para convertirse en actor

Si miramos las listas donde aparecen “los actores más lindos de Hollywood”, “los más taquilleros” y ya que estamos “los más escandalosos”, el nombre de Gene Hackman no figura. Pero si buscamos las que reseñan a “los más talentosos” su nombre es una fija.

Se retiró y el 2004 y tiene una vida tranquila en Nuevo México

Hackman jamás fue un actor estéticamente hermoso -admitido por él mismo-, sin embargo emana dignidad y matizada de cierto humor que logra que cuando lo vemos sentimos una inmediata empatía.

A sus 16 años decidió que era tiempo de dejar el hogar y partir en busca de aventuras, mintió sobre su edad y se alistó con los marines. Estuvo cuatro años en la fuerza y no fue un marine destacado; lo castigaron tres veces por abandonar sin autorización su puesto como operador de radio. Su carrera militar terminó el día que andando en moto tuvo un accidente que le costó la fractura de un hombro y ambas piernas. Lo consideraron no apto para el servicio y le dieron de baja.

De marine pasó a estudiar periodismo en la Universidad de Illinois pero duró apenas seis meses.

Decidido a retomar su sueño de actor se anotó en Pasadena Playhouse, una escuela de teatro de California. Entre sus compañeros pronto se hizo amigo de un muchacho de estatura pequeña pero talento enorme, un tal Dustin Hoffman. Gene quedó impactado con ese muchacho siete años menor que el primer día de clases se presentó con un pantalón, sandalias, chaleco de corderoy pero sin camisa. Pensó: “Este tipo tiene aspecto extraño”, y se hicieron amigos. Cuando en la escuela de arte dramático se elaboró una lista de los “alumnos con menos probabilidades de triunfar”, Gene y Dustin la encabezaron. Pero faltaba lo peor: luego de tres meses a Hackman lo echaron por falta de talento. En una escala del 1 al 10, sacó 1,50.

Decidido a no renunciar a sus sueños se mudó a Nueva York, al tiempo se unió Hoffman. Al dúo se sumó Robert Duvall. Los tres solían recorrer la ciudad buscando acceder a algún papel marginal. “Si alguien nos hubiera dicho que nos convertiríamos en estrellas de Hollywood, lo hubiéramos considerado una broma de mal gusto”, admitiría Hackman.

La gran oportunidad llegó en 1964 cuando consiguió un papel en la obra de Broadway Any Wednesday, y ese mismo año fue elegido para una película llamada Lilith, protagonizada por Warren Beatty. Beatty quedó tan fascinado con su trabajo que tres años después le ofreció el papel del hermano mayor de su personaje, Buck Barrow, en Bonnie and Clyde, lo que le valió a Hackman su primera nominación al Oscar y un lugar en la lista prémium de Hollywood.

Su madre no llegó a disfrutar ese momento de gloria de su hijo. Dos años antes, en 1962, murió en un incendio que provocó ella misma y sin querer al fumar en su cama.

Fue en 1972 cuando, en su tercera nominación, logró alzarse con la estatuilla a mejor actor en los Oscar por su papel en Contacto en Francia. Su interpretación del detective Jimmy ‘Popeye’ Doyle le valió también ganar un Globo de Oro y un BAFTA. Ese mismo formó parte de un clásico del cine catástrofe: La aventura del Poseidón.

Con un promedio de dos o tres películas por año, su estrategia era trabajar en la mayor cantidad de filmes sin que importe demasiado el género o la magnitud del proyecto. Para aceptar solo precisaba que le gustara la historia o el dinero que le ofrecían por interpretarla. Participó en 80 películas tanto que se ganó el mote de “el actor más trabajador de la industria”. Podía pasar de un drama militar y patriótico, a un filme de intriga y luego brillar en una comida porque como lo definió Eastwood -que algo de actores sabe- “Hackman siempre es bueno, incluso si la película no lo es”.

Si impresiona la cantidad de películas donde actuó también llama la atención las que rechazó. Le dijo que no a Spielberg cuando lo convocó para Tiburón, no aceptó ser Randle McMurphy en Atrapado sin salida, papel que tomó Jack Nicholson, ni encarnar a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Y un dato más. Fue la primera opción para interpretar al Sr. Robinson en El Graduado, la película donde brilló su amigo Hoffman.

Nunca le interesó alcanzar el status de megaestrella. Muchas veces prefirió los roles secundarios a los protagónicos. La opción de quedarse por roles secundarios no era compartida por algunos de los directores que trabajaron con él, que aseguraban que era como “utilizar una Ferrari para llevar chanchos”.

Leer también:

A Faye Maltese, su primera esposa, la conoció en Nueva York, en 1955, cuando era ese joven que pasaba de trabajo en trabajo y perseguía su sueño de actor. Se casaron y tuvieron tres hijos. Cuando Hackman comenzó a ser conocido y a medida que dedicaba más tiempo a su trabajo le quedaba menos para su familia. Hackman reconoció que no siempre estuvo presente para ver crecer y acompañar a sus hijos Christopher, Leslie y Elizabeth. Recién pudo recomponer el vínculo cuando ellos eran adultos.

Después de 30 años en común, se separó de Maltese. Se había enamorado de Betsy Arakawa, una pianista tres décadas menor. Se casaron pero no tuvieron hijos.

Con un prestigio ganado, Hackman podría haber seguido trabajando como actor, sin embargo decidió ponerle un punto final. En 2004 anunció, en una entrevista con Larry King, que se retiraba de la actuación para dedicarse a la pintura y la escritura “valorando la libertad del oficio literario”. Lo dijo como al pasar, sin declaraciones rimbombantes. No puso drama ni grandilocuencia en el anuncio. Se despidió como alguien que sabía que la actuación había sido parte de su vida pero no su vida

Su retiro no fue sorpresivo. Desde los 65 años que anunciaba que se jubilaría y a los 70 años aseguraba que si bien disfrutaba de su trabajo “el negocio me gusta cada vez menos porque hay mucha tensión y siempre hay en juego tanto dinero que interfiere con el trabajo. Estoy un poco cansado de Hollywood pero la actuación me encanta”. Desde entonces vive en Nuevo México. Escribió varias novelas históricas que, según dicen los que las leyeron -ninguna se tradujo al español- y a diferencia de sus actuaciones, son fácilmente olvidables.