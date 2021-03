George Forsyth asegura no se vacunará ni en el Perú ni en el extranjero

Con una caravana de varias cuadras, el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth fue recibido a su llegada a Trujillo para conocer las necesidades que tienen los pobladores a raíz de la pandemia del covid-19. Desde un principio visitó el Porvenir, Florencia y Trujillo, localidades que tienen muchas carencias y no dudó en contarle sus propuestas para una mejor calidad de vida.

Desde Chiclayo dijo que esperará su turno como cualquier peruano y “los candidatos presidenciales deberíamos ser los últimos”

Comprando el tradicional King Kong y chifles a varios emprendedores, así encontraron los periodistas de Chiclayo a George Forsyth, tras su recorrido por la ciudad minutos antes de partir a Trujillo. Ante la pregunta sobre la vacunación de Hernando de Soto, el candidato presidencial de Victoria Nacional aseguró que no se vacunará ni en el Perú ni en el extranjero y esperará su turno como cualquier peruano.

Conozca su plan “Chamba Perú” que dará trabajo a más de 850 mil peruanos

“De ninguna manera me vacunaría, quien postula para presidente debe sentir la necesidad del pueblo, tenemos que sentir lo que está sufriendo la población, la misma desesperación por conseguir las vacunas para todos. Por eso, Vizcarra y Mazzetti no se preocuparon por las vacunas para los peruanos, pues estaban vacunados. Es así como se abre la puerta de la corrupción. Las autoridades no sienten la necesidad de los peruanos, por eso yo no me voy a vacunar de ninguna manera, será cuando me corresponda, y los candidatos presidenciales deberíamos ser los últimos”, precisó.

Tras su recorrido por la ciudad norteña, George Forsyth participó en una conferencia de prensa en donde dijo sentirse contento por el cariñó y la acogida de los chiclayanos. Declaró que ha podido ver de cerca la necesidad del agua que existe en esta parte del Perú y por ello aseguró que en un gobierno de Victoria Nacional se declarará en emergencia el servicio del líquido vital.

“Hay diferentes distritos que no cuentan con agua, el desagüe está colapsado, necesitamos inversión, agua para la agricultura que es tan importante, esto se tiene que acabar, basta de corrupción y en mi gobierno el agua llegará a los más olvidados”, precisó el líder de Victoria Nacional.

REESTRUCTURAR EL SISTEMA EDUCATIVO

En torno al sistema educativo, George Forsyth manifestó que se reestructurará la educación la cual será para el trabajo futuro. “Hoy se enseñan muchas carreras que no tienen demanda laboral y al final los jóvenes no tienen trabajo. Salen de los institutos o de las universidades y no encuentran empleo porque les piden experiencia; por eso queremos implementar el SERUME ‘Servicio Rural Urbano Marginal de Educación’ que servirá para que los jóvenes hagan las prácticas pre profesionales para los que están estudiando en las zonas más alejadas del Perú”.

Asimismo, el exalcalde de La Victoria criticó a los 60 funcionarios de Loreto y dos alcaldes que se vacunaron de manera irregular. “Es vergonzoso que esto siga pasando, que no existan verdaderos controles, que no se registren sistemas administrativos en salud, no hay las normas claras ni establecidas de quiénes se pueden vacunar”.

Con un recibimiento apoteósico en Piura, el candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth no dudó en señalar que en un eventual gobierno suyo no abandonará a dicha provincia y mejorará las obras inconclusas que dejaron los gobernantes.

“Han dejado la obra tirada. Nuevamente los peruanos pagando la cuenta de los corruptos. Ellos han sido los culpables de todo lo que está pasando”, afirmó en su visita a Piura.

Asimismo, el líder de Victoria Nacional destacó que los candidatos deben concentrarse en lo que necesita el Perú y no en propuestas inalcanzables para sumar votos. “Es terrible que los políticos de siempre engañan a los peruanos. Necesitamos plantas de oxígeno, mejorar la salud, la educación y reactivar el país para salir de esta crisis económica”, dijo.

Por otro lado, George Forsyth destacó que “los peruanos somos “chamba y queremos oportunidades para trabajar”. Estas declaraciones las dio tras la propuesta de César Acuñar de otorgar un bono de 600 soles por un año a los más afectados por la pandemia del Covid -19.

PLAN ‘CHAMBA PERÚ’

“Los peruanos no queremos limosnas. Queremos la oportunidad de trabajar. Nosotros tenemos un programa que se llama Chamba Perú para las zonas urbanas y rurales mediante la construcción de muros de contención, reservorios en los cerros, pistas. Queremos que quede obra. Vamos a generar más de 850 mil puestos de trabajo”, resaltó tras indicar que continuará su gira por Chiclayo y Trujillo.

EL RESPALDO EN LAS ENCUESTAS

“Estamos volviendo a crecer y eso es lo importante, nuestras propuestas están calando en la población, cada vez se está tomando más atención sobre las elecciones y ahora los peruanos ya van teniendo claro que somos la única opción del cambio. Queremos cambiar al Perú, queremos sacar a los corruptos, queremos eliminar la mismocracia, queremos un gobierno que atienda a los más pobres y nosotros somos esa opción. Como es posible que a cuatro años de la emergencia en Piura las obras estén inconclusas. Por eso, vamos a implementar el Ministerio de Planeamiento y el Ministerio de Infraestructura para garantizar que las obras se hagan”, acotó el candidato de Victoria Nacional.

En su visita a Sullana, George Forsyth también manifestó que la ciudad está olvidada y que las empresas han abandonado las obras. “Vemos la falta de agua, que es terrible en toda la región. Es una zona productiva en el sector agrícola, pero podría serlo muchísimo más si se completan todos los proyectos”, agregó.

LA PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

La pandemia no solo reveló los problemas que tiene el Perú como un mal sistema de salud y una empleabilidad inestable. También demostró que la seguridad ciudadana anda mal y George Forsyth quiere erradicar ese mal desde la raíz.

George Forsyth conoce de cerca el problema de la seguridad ciudadana desde su gestión en La Victoria en donde se enfrentó a las mafias; por ello aseguró que en un gobierno de Victoria Nacional otorgará un bono a los policías que “metan presos a lo choros” para incentivarlos y realicen un trabajo efectivo.

“Vamos a meter presos a todos los delincuentes, reforzando a la Policía Nacional, dándole la logística que se requiere. No permitiremos más que maten por un celular, por eso no habrá distinción y a todos los choros los castigaremos con la cárcel”, enfatizó.

A su vez, Forsyth añadió que mediante la tecnología buscará combatir la delincuencia que tanto aqueja al país. “Instalaremos cámaras de reconocimiento facial en todo el Perú integrándolo con la Policía Nacional para poder detectar a todos los rateros en el Perú en los Centros Comerciales, aeropuertos, puertos, estaciones de servicio, dónde pueda haber aglomeración va a ver cámaras para que captemos a todos los delincuentes”, acotó.

Finalmente, George Forsyth recordó como en su gestión edil eliminó las mafias en La Victoria. “Si se puede hacer, pero no trabajando desde un escritorio. Ellos no saben nada de la seguridad ciudadana. Nosotros vamos a meter preso a todos los rateros. Por eso, la diferencia entre hurto y robo la vamos a eliminar. Aquel que robe lo que sea se va a tener que ir preso. Tenemos que dar mejores leyes que protejan al ciudadano y no al delincuente”, dijo.

Precisó también que promoverá que las policías mujeres puedan llegar a altos rangos para que sean las encargadas de esta lucha contra la delincuencia y la violencia contra la mujer. Tenemos que hacer un cambio en la justicia para que los fiscales no suelten a los mafiosos, delincuentes y corruptos”, sentenció.