JB : “ para que haya acoso tiene que haber una acosada”

Tras la polémica que se ha generado por un supuesto acoso que habría sufrido “La chuecona” por parte de uno de sus compañeros de “Jb en Atv”, la cabeza del programa, Jorge Benavides rompió su silencio.

EL CÓMICO HABLA SOBRE EL SUPUESTO ACOSO A FÁTIMA SEGOVIA DE PARTE DEL ‘GATO SILVESTRE’

Para el querido cómico mientras no exista un documento que avale el caso no existe acoso, así lo aseguró en conversaciones con el programa de Magaly Medina. En ese sentido, Jorge Benavides aseguró que la persona que estaba dentro del disfraz del ‘gato Silvestre’ es “muy amigo” de Fátima Segovia.

“Quiero aclarar el tema del ‘gato Silvestre’, que ahora es más famoso que yo. Quiero comenzar diciendo que para que haya un acoso, en principio, tiene que haber o una acosada o un acosado, y, en este caso, no existen ninguno de los dos porque no hay ninguna denuncia de ninguna persona acosada”, expresó el cómico.

Por su parte, Magaly aseguró que pese a lo dicho por JB, era muy notorio la incomodidad que expresaba Fátima Segovia, ante ello el cómico dijo que ya había conversado con la actriz y que le dijo que en ningún momento se sintió acosada o fastidiada por el muñeco.

“Yo ya hablé con Fátima. Cuando sacaste la nota, hablé con ella para preguntarle si se sintió acosada por el ‘gato Silvestre’. Ella me dijo que en ningún momento se sintió acosada ni molestada. El es uno de mis mejores amigos en la producción. Imposible pensar que me haya acosado’, me dijo”, concluyó JB.