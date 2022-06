Gian Marco no quiere saber nada de mujeres con hijos

El cantante peruano anunció su separación de Claudia Moro el año que pasó y actualmente no tiene problemas en hablar sobre su vida sentimental. Gian Marco no descarta volverse a enamorar de una persona menor, pero sí descarta estar con alguien que ya tenga hijos.

NO ESTÁ DISPUESTO A SER PADRASTRO Y NO DESCARTA ESTAR CON ALGUIEN MENOR

En conversaciones con la periodista Verónica Linares para su canal de YouTube donde reveló que se encuentra soltero y que le gusta estar así. En esa línea fue claro en asegurar que no estaría con una mujer con hijos, pues él ya tiene los suyos y merecen toda su atención.

“No puedo tener más hijos y no quiero tener más hijos, tengo 3 y si me pasa algo. ¿Si saldría con alguien? no sé, porque tengo este prejuicio, no podría salir con alguien que tenga hijos… es algo que tengo en mi cabeza. Ya tengo hijos”, dijo.

Posteriormente señaló que no se niega a estar con una chibola, 15 o 20 años menor que él.

“Yo estoy joven, soy un chibolo, tampoco voy a ser un sugar daddy. Si yo conozco a una persona 15 años menor que yo o 20 años, antes criticaba a amigos que se han divorciado y que han tenido parejas 20 años menores. Yo decía: “No hay forma que yo esté con alguien menor” , agregó. Sin imaginar que sería interrumpido por Linares: “¿Ahora ya no piensas así?”. “Ahora, ya no”, respondió Zignago.