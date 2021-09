Gigi Mitre  saca cara por conductor de EEG 

Como era de esperarse el programa “Amor y fuego” habló sobre lo que sucedió el pasado martes en el reality. La conductora Gigi Mitre aseguró que Gian Piero Diaz se sentía bastante “mortificado” por como sucedieron las cosas ya que él dijo que Elías Montalvo salió caminando y riendo del set de “EEG” tras el accidente, cuando realmente salió en una camilla.

“Yo quiero aprovechar y contarles que independientemente del comunicado de América y lo que la gente comenta en redes, Gian Piero Díaz está muy mortificado, le parece un papelón para decirlo más bonito, lo que acaba de pasar”, señaló Gigi Mitre.

Al parecer Gian Piero no quiso que las especulaciones continuaran y decidió romper su silencio y hablar del accidente ocurrido en el programa que conduce. Diaz aseguró que no supo como reaccionar en el momento, pues no sabía lo que estaba pasando y que, para él, Elías Montalvo debería realizarse muchos más estudios, asimismo se mostró en contra de continuar realizando retos de altura.

“Ha podido ser mucho peor. Hable con Mariana Ramírez del Villar y me volvió a repetir que estaba bien (Elias). Este es un susto que a todos no tiene que poner no solamente en alerta. Sino que, desde mi punto de vista considerar no hacer más retos de altura, no es necesario. Y se arriesga demasiado, prefiero que jueguen tortazos porquesé que nadie va a morir”, señaló.