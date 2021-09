Caída de “guerrero” pone en el ojo de la tormenta a “EEG”

Gran revuelo causó el accidente sufrido por el Tiktoker Elías Montalvo, la noche del martes, en el reality Esto es Guerra. La vida del joven estuvo en juego y si no es por uno de los asistentes del programa, que detuvo una violenta caída, al sostener la soga, la situación del guerrero habría sido otra. Debido a ello la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, se pronunció y anunció una investigación contra “EEG”.

VIDA DE ELÍAS MONTALVO CAYÓ DESDE UNA ALTURA DE MÁS DE 15 METROS LUEGO DE QUE FALLARA LA LÍNEA DE VIDA EN UNO DE LOS JUEGOS.

Hace unos meses Sunafil se pronunció ante el accidente ocurrido a Austin Palao, quien finalmente decidió retirarse del programa. A través de su cuenta de Twitter la entidad anunció las cartas en el asunto que tomara contra el reality de América Televisión.

“Sunafil informa: Equipo inspectivo de Sunafil ha iniciado los procedimientos inspectivos correspondientes para iniciar las investigaciones frente a este accidente de trabajo”, se lee en el mensaje.

Pese a que los conductores Gian Piero Diaz y Johanna San Miguel aseguraron que todo andaba bien con la salud de Elías, la conductora Magaly Medina reveló en su programa que una fuente de América Televisión le contó que el joven tiktoker gritaba de dolor.

Leer también [Tommy Portugal revela causas de su separación]

Se dio a conocer que el joven fue trasladado a una clínica local donde le realizaron todos los estudios correspondientes que terminaron dando como resultado una lesión en el pie, esto debido a que la altura habría sido de 15 metros y no de 40 como se dijo en un inicio, además de que no cayó directo al piso de concreto, sino a un piso falso de triplay.

El canal de televisión se manifestó ante los hechos. A través de sus redes sociales publicaron un comunicado en el que reiteraron su compromiso por cuidar la salud de sus participantes, a su vez lamentaron el accidente.

“En América Televisión estamos plenamente comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores e invitados y hoy, junto al equipo de producción haremos una minuciosa revisión para determinar las causas de lo ocurrido y, sobre todo, evitar que se repitan situación como esta en el futuro”, se lee.

Piden censurar el programa

Tras este comunicado, la casa televisora no imaginó que los usuarios iban a darles con palo, incluso pidieron que cierren el programa definitivamente.

“Si cerrar programa..”, “Más deberían preocuparse en no emitir programas sin objetivos#cierrenestoesguerra “, “Deberían eliminar ese programa”, fueron algunos de los comentarios de cibernautas indignados con la situación.

Elías quiere volver a la competencia

Tras el incidente Elías Montalvo, comunicó a través de las redes sociales sobre su estado de salud y dijo que solo tuvo una lesión en el pie y que permaneció en la clínica por precaución. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el joven quería regresar a la competencia cuanto antes.

“Quiero decirles que me encuentro estable, gracias a Dios tengo un angelito de la guarda que me cuida. El doctor me acaba de decir que los resultados son positivos, no tengo fractura, estoy bien, ha sido un golpe en el pie izquierdo. Espero volver a la competencia más fuerte que nunca, quiero volver mañana mismo a competir, pero no creo que se pueda”, expresó.

Bruno Agostini se manda contra “EEG”

Como sabemos, el español no terminó en buenos términos con el reality de competencia, por lo que no dudó en arremeter contra el programa recordando el accidente que ocurrió con Austin Palao.

“¡Que indignante lo que pasó en ese programa! ¡Deberían de volver a meter a Austin y pedir perdón! ¡Caraduras!”, manifestó el hermano de Fabio Agostini en una publicación de su cuenta oficial en Facebook.

Cabe indicar que los gritos de desesperación de Tepha Loza se escucharon cuando Elías cayó al suelo. Mientras que Rosangela Espinoza se mostró bastante preocupada, incluso fue vista llorando en su auto a fuera de la clínica donde estaba Elías.