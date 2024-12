Giovanna Valcárcel revela incómodo momento con Gisela Valcárcel

Giovanna destacó que, aunque admira profundamente a Gisela Valcárcel por su trayectoria, esta respuesta le pareció inesperada.

Giovanna Valcárcel relató un episodio curioso sobre Gisela Valcárcel en una entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares. Durante la conversación, la comunicadora fue consultada acerca de un posible parentesco con la reconocida conductora y productora, con quien comparte apellido.

La conductora de ‘Dilo Fuerte’ indicó que desconoce si existe una conexión familiar con la dueña de GV Producciones. Sin embargo, reveló un episodio memorable ocurrido cuando trabajaba como reportera en el fenecido programa ‘Lima Limón’. En aquel entonces, tuvo la oportunidad de conocer a Gisela Valcárcel y decidió bromear con el posible parentesco.

Te puede interesar:

Destacó que, aunque admira profundamente a Gisela Valcárcel por su trayectoria, esta respuesta le pareció inesperada. “A mí me encanta Gisela hasta el día de hoy, me parece una trome y una capa, pero me pareció rara esa manera de responderme. ‘No, no somos parientes’. Yo ya no le dije que la amaba. Yo no le iba a pedir plata”, agregó.

Ningún rencor a Gisela Valcárcel

Pese a este malentendido inicial, Giovanna Valcárcel aclaró que no le guarda ningún rencor a Gisela Valcárcel por el incidente. “Normal, Gisela, lo que yo estoy contando porque yo no soy nada resentida”, aseguró, dejando en claro que lo recuerda como una anécdota más de su carrera.

La presentadora de ‘Dilo Fuerte’ contó que el trato posterior con Gisela fue siempre cordial y que nunca le mencionó nuevamente este episodio. “Ya he tenido la oportunidad de ver a Gisela, yo la saludo con mucho cariño y respeto. No le hago acordar (lo que sucedió), no creo que ni siquiera se haya percatado”, comentó.