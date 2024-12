Susy Díaz revive su Navidad infantil

Susy emocionó a sus seguidores al abrir su corazón y compartir los recuerdos de sus Navidades de infancia, marcadas por momentos difíciles debido a la separación de sus padres.

Susy Díaz ya vive el espíritu navideño y comparte su rol como Mamá Noel de sus dos nietos, Adriano y Stefano, hijos de Florcita Polo Díaz. La rubia se dedica a consentirlos, comprándoles lo que desean, con el único objetivo de verlos felices, especialmente en estas fiestas, que son para los niños. Para ella, sus nietos son una prioridad, y no solo los mima, sino que también se asegura de cumplir.

“Les dije que querían para Navidad y Adriano me respondió que quería unas zapatillas de marca. Stefano es más sencillo, se conforma con zapatillas baratas”, contó.

Te puede interesar:

A pesar de la ausencia de su padre, Susy encontró alegría y consuelo en la compañía de su madre y sus hermanos. Sin embargo, las limitaciones económicas eran evidentes. “De niña no sabía lo que era tener un regalo; no tenía ninguna muñeca”, reveló, dejando en claro que las cosas materiales no formaban parte de su infancia navideña. En lugar de los tradicionales panetón y chocolate caliente, su familia compartía un sencillo, pero significativo momento con un chancay y una taza de té.

Las navidades de Susy

La excongresista habló con cierta nostalgia de esta especial ocasión, como como celebraba, cuando todavía era una criatura en el seno de su hogar.

“Cuando mis padres se separaron ya no tenía ningún regalo, en vez de panetón me daban un chancay, tampoco había chocolate, solo tomábamos un tecito”, revelar. Por eso ahora no quiere que falte nada en su mesa cuando se sienta con su hija Florcita Polo y sus dos nietos, para la Nochebuena.