Gisela lanza video promocional con Melissa Paredes

El programa de la rubia llegó a su fin el último sábado, y no pudo evitar pronunciarse sobre la poca acogida que tuvo su espacio. Gisela Valcárcel señaló que se pudo dar la licencia de hacer algo que quería desde hace mucho tiempo, apostar por el talento peruano.

TRAS SACAR CARA POR SU PROGRAMA LA ‘SEÑITO’ ANUNCIÓ EL LANZAMIENTO DEL “EL GRAN SHOW”

La madre de Ethel Pozo agradeció entre lágrimas a América Televisión, por permitirle llegar a los hogares con un nuevo formato.

“Y como solo se puede hablar bien, cuando se habla desde el corazón. Quiero agradecer a este canal, les debo una gigante. Tenía que llegar el día que yo pudiera hacer lo que quiera. Casi siempre he hecho espectáculos y con todos me divertí, pero lo difícil era convencer a este canal”, comenzó diciendo.

En esa línea, la popular “Sueñito” confesó que fue un riesgo cambiar de formato pero lo hizo para dar pantalla a los nuevos talentos.

“Muchas gracias amigos de América. Han valido los 30 y picos años que he estado, para venir a este escenario un día y decir: ‘quiero ver esto, puedo hacerlo’. Entonces, me lo permitieron. Gracias a los que dijeron: ‘vamos a apostar por el talento nuevo’. Sabían ellos, como nosotros, que era un riesgo, pero solo los cobardes no toman los riesgos”, agregó.

El regreso de Melissa Paredes

Pese a sus emotivas palabras, la conductora decidió no seguir con “La gran estrella” y lanzó un video promocional de su nuevo programa, “El gran show” con figuras que ya participaron como Melissa Paredes, Christian Domínguez, Anahí de Cárdenas, el Cuto Guadalupe, entre otros. “Ha llegado el momento de volver, de vivir la emoción”, se lee.

Peinado de Gise llama la atención

La conductora no se libró de las burlas en redes sociales debido a su look en la última gala. A través de las redes sociales varios usuarios se burlaron del peinado de Gisela Valcárcel.

“Simoneta de Vivan los niños de vieja. ¿Qué fue con la señito?”, “No puedo con el peinado de Gisela”, “Después de renegar con el fútbol, el peinado de Gisela me animó un poco”, “La diferencia entre Gisela y Carlota, es que la mamá de Angélica no es conservadora y menos farisela”, fueron algunos de los comentarios.