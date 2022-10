Gisela presenta a Melissa Paredes a lo grande

Melissa Paredes ingresó por la puerta grande al “Gran Show”. A pesar de haberle cerrado las puertas en “América Hoy”, tras el escándalo de infidelidad, Gisela Valcárcel hizo un gran recibimiento a la modelo, aprovechando la ocasión para enfrentarse directamente a Magaly Medina, a quien calificó como una persona sin escrúpulos, que siempre la odio y que le hace mucho daño a las personas.

Y MAGALY LE RESPONDE “PRESENTA A LA PODREDUMBRE DE LA FARÁNDULA”

La ‘Señito’ presentó uno a uno a sus participantes, muchos de los cuales se han visto envueltos en escándalos, que fueron difundidos en el programa Magaly Tv. la firme. Llegado el turno de Melissa Paredes, la conductora de “El Gran Show”, recordó que Magaly la destruyó, cuando le fueron infiel hace 25 años, en ese entonces la ‘Urraca’, la habría insultado, burlado de ella y hasta habría puesto en duda su orientación sexual..

“En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho”, dijo Gisela, incluso recordó cuando Magaly puso en tela de juicio a sexualidad.

Seguidamente le envió un mensaje a Magaly Medina para que reflexione se de cuenta de todo el daño que hace al exponer la vida privada de los famosos.

“Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, era tú quien no podrá dormir tranquila. No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia. ¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda. Tocas a una mujer, pero, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, agregó.

En otro momento, la rubia reconoció que dio la espalda a Melissa tras su escándalo: “Muchos arrugamos y no quisimos poner el pecho por ella”.

“PRESENTA COMO ESTRELLAS A TODA LA PODREDUMBRE DE LA FARÁNDULA”

A través de sus redes sociales, la presentadora prometió hablar de ella el lunes 3 en “Magaly TV, la firme”. En redes sociales, fans le pidieron opinar sobre los participantes del reality, quienes casualmente muchos fueron protagonistas de ampays.

“Eso haré. Con muchísimo gusto. No tenías ni que pedírmelo”, puso en sus stories Magaly Medina . Así, se volvió tendencia y su nombre fue aclamado en Twitter luego del estreno de “El Gran Show”.

La conductora también aprovechó su plataforma para arremeter contra Gisela Valcárcel. “Se los dije: ella habla de Dios y presenta como estrellas a toda la podredumbre de la farándula. ¡Qué mujer tan hipócrita!”, escribió en Instagram.