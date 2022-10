Giuliana Rengifo  arrancó con “El Gran Show”

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo fue la primera en ser presentada en “El Gran Show”, donde en confabulación con la conductora Gisela Valcárcel habló sobre su escándalo con el notario Paul Pineda y por supuesto sobre su bronca con Magaly Medina. Rengifo aseguró que lo que le molesta a la “Urraca” es que haya estado con su notario.

CON EL BENEPLACITO DE LA ‘SEÑITO’ CANTANTE SE FUE CONTRA MAGALY MEDINA ASEGURANDO QUE LA CONDUCTORA NO SUPERA QUE ELLA HAYA ESTADO CON SU ESPOSO

Giuliana no dudó en señalar a Magaly como la mujer que quiso dañar su imagen al exponer el ampay con el notario Pineda, ya que era un hombre separado hace ya cinco meses.

“Es verdad, en documentos está casado, pero en su vida diaria, sentimental, está separado hace más de 5 meses ya, entonces qué quiso decir Magaly con esto, porque lo digo con nombre propio, simplemente y llanamente, fregarme mi imagen, es lo que quiso lograrlo, pero no lo pudo hacer”, dijo Giuliana.

En esa línea, la cantante de cumbia aseguró que Magaly le tiene bronca por haberse metido en su momento con Alfredo Zambrano. Según Giuliana, cuando ellos estaban separados, por lo que no fue la amante.

Leer también [“Rosana Cueva salió de Panorama a causa de Chibolín”]

“¿Por qué lo haría? Porque hace muchísimos años atrás, 6 años, sale una portada de un diario donde dice que encuentran a su notario conmigo (…) ella dejó entrever que yo me había metido en la relación, lo cual fue mentira total porque yo nunca me he metido con un hombre casado”, “Le friega que yo haya estado con él (Alfredo Zambrano)”, afirmó Rengifo sobre la popula ”Urraca”.