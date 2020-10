Giuliana Barrios festejó con ‘La Foquita’ hasta el día siguiente 

Al parecer la fiesta de cumpleaños del seleccionado Jefferson Farfán estuvo de rompe y raja, pues la modelo Giuliana Barrios, ex de Erick Sabater se quedó hasta el día siguiente.

Estas imágenes salen a luz, luego de que la cantante Yahaira Plasencia anunciara que el futbolista y ella han tomado caminos diferentes. El programa de Magaly mostró el video donde se observa a Giulliana Barrios saliendo de la casa del futbolista un día después de su cumpleaños. La modelo fue consultada y confirmó haber estado presente en la celebración, pero aseguró que no fue la única que asistió, pues había más invitados.

“No puedo decirte nada al respecto, pero no estábamos solos, estaban sus primos. Festejábamos su cumpleaños y no me quedé a dormir, simplemente regresé a mi casa temprano en la mañana. Nosotros habíamos cortado la comunicación, después de un par de años hemos vuelto a hablar, somos amigos”, expresó para el programa de espectáculos.