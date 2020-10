‘Loco’ que atacó a mujer con una jeringa quedó libre

Danmer Joel Bardales Chiclote (27) se ganó el repudio e indignación de los vecinos

del Mercado Villa, ubicado en el sector de Pachacutec, Ventanilla, por atacar a una

mujer con una jeringa. La policía lo detuvo en el acto, pero lo dejaron en libertad y

ahora el peligroso hombre podría estar al acecho de más víctimas.

La agraviada recibió el ataque el pasado lunes 26 de octubre, aproximadamente a

las 8:30 de la mañana. Nataly Ponce Aranda se encontraba vendiendo mascarillas y

protectores faciales hasta que, según indica, el sujeto le toca su parte trasera para

luego incrustarle el objeto punzocortante en la mejilla.

Tras lo sucedido, la fémina quedó asustada de contraer alguna posible enfermedad.

En un primer momento le dijeron que tendría ocho días de descanso, pero presentó

fiebre y en el Hospital de Ventanilla se dieron cuenta que aún tenía parte de la aguja en la parte de su cara.

En el nosocomio le dijeron que no podían atenderla porque no contaban con los

implementos necesarios para extraerla. Además, en el Daniel Alcides Carrión

tampoco recibió ayuda porque el médico especialista de cabeza y cuello, no atendía

en esos momentos.

Por otro lado, Danmer rondó la vivienda de Nataly para violentarla nuevamente.

Afortunadamente su padre pudo intervenir para que la situación no pase a mayores.

Ahora solo esperan que le puedan sacar la aguja lo más rápido posible.

Cabe resaltar que Bardales Chiclote registra denuncias por atacar a un niño de

nueve años en 2015, intento de asesinato contra su padre en 2018 y delito contra el

pudor en agravio de una menor de 16.