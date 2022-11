Giuliana jura estar con la conciencia tranquila

No le quita el sueño. Pese a que Giuliana Rengifo está en el ojo de la tormenta por las innumerables vinculaciones con hombres comprometidos, la cumbiambera ya no se preocupa, pues asegura estar con la conciencia tranquila.

TILSA SACA CARA POR CUMBIAMBERA Y ASEGURA QUE LE TIENEN BRONCA

Gisela Valcárcel no pasó por alto su más reciente escándalo, donde la cumbiambera Arantxa Morí la señala de haberse metido en su relación, según Giuliana ella se encuera en su burbuja y hace oídos sordos.

“Yo me cierro en mi cúpula así y no escucho, no oigo nada. Es verdad (no me gustan las fiestas). Soy muy casera, muy mamá gallina. De verdad estoy tranquila, mi conciencia está tranquila, no entiendo por qué la gente es tan así”, expresó

Pero esto no fue todo, pues la rubia insistió en saber por qué es que Giuliana abarca tantos titulares. En respuesta a ello, Tilsa Lozano intervino asegurando que una conductora le habría agarrado cólera, en alusión a Magaly Medina.

“Hay algo personal, parece que hay alguien que está encargada de sacarle todos los trapitos, parece que algo que tú dijiste tal vez le dolió”, indicó la popular ‘Tili’.

“Y solo sale de un programa (…) Solo digo yo, la verdad”, agregó Giuliana.

Recordemos que la disferencias entre Magaly Medina y Giuliana Rengifo iniciaron cuando la cantante reveló que tuvo una relación con el esposo de la conductora, el notario Alfredo Zambrano.