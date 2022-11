Milena a Gisela: Cuidado con los coqueteos de Facundo

La colombiana fue presentada como la nueva participante de “El gran show” y soltó toda su lengua viperina. Milena Zárate le advirtió a Gisela Valcárcel por sus acercamientos con Facundo González, la bailarina le recalcó a la “Señito” que el argentino no va en serio con ella.

Para Milena, el hecho de que el chico reality se exceda en coqueteos con Gisela, no es una buena señal.

“No es suficiente sacarse el polito y mostrar los abdominales. Facundo es guapísimo, eso no se niega”, manifestó sobre el ex chico dorado.

En esa línea le recomendó a la madre de Ethel Pozo ir con cuidado, pues por experiencia propia, le pueden pagar mal.

“Facundo te coquetea mucho porque sabe a dónde quiere llegar. No (te ama), Gisela. Tienes que tener cuidado. Mírame a mí, cuántos sapos he besado”, agregó la ex de Edwin Sierra. .