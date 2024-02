Giuliana Rengifo tilda de “bruja malvada” a Magaly

CUMBIAMBERA ACUSÓ A LA CONDUCTORA DE CERRARLE LAS PUERTAS DE ATV

Giuliana Rengifo vuelve a generar noticia al acusar a través de sus redes sociales que Magaly Medina provocó que le cancelaran una entrevista en ATV cuando ella ya se encontraba en las instalaciones.

La cantante de cumbia ha estado envuelta en más de un escándalo relacionado al esposo de Magaly Medina. Giuliana señaló que mantuvo una relación con el notario Alfredo Zambrano, mientras que la conductora manifestó que solo había sido un “snack” de su esposo cuando estuvieron separados.

Tras ello, Giuliana manifestó en varias ocasiones que Magaly se habría ensañado con ella y prueba de ellos habría sido que canceló una entrevista pactada en el ATV.

A través de sus historias de Instagram, la cumbiambera aseguró que llegó hasta canal 9 para ser entrevistada pero al final la ‘chotearon’, asegurando que su entrevista no iba por la pauta.

“O sea, llego al canal ATV para una entrevista y me hacen entrar y nos dicen luego que el programa no va por pauta… mmmm… o sea por qué no me dicen que por Magaly no quieren entrevistarme”, escribió Giuliana Rengifo culpando a Magaly Medina.

Pero eso no fue todo, la cantante expresó su indignación y enojo contra la esposa de su supuesto ex.

“Qué carajo se meten con mi trabajo, bruja malvada”, agregó la cumbiambera.

Cabe indicar que Magaly Medina ha evitado en todo momento darle pantalla a la Rengifo